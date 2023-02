Zelenski nekdanjim proruskim politikom odvzel državljanstvo: Državo čistimo ruskega vpliva #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



9.18 Scholz: Dogovor, da se zahodno orožje ne sme uporabljati za napade na rusko ozemlje

Nemški kancler Olaf Scholz je v pogovoru za Bildt am Sonntag dejal, da se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim "strinjata", da se orožje, ki ga Ukrajini dobavlja Zahod, ne sme uporabljati za napade na rusko ozemlje.

8.24 Zelenski politikom odvzel državljanstvo: Državo čistimo ruskega vpliva

"Danes sem podpisal ustrezne dokumente, da bi naredili še en korak pri zaščiti in čiščenju naše države pred tistimi, ki so na strani agresorjev," je med nočnim videonagovorom dejal Zelenski, ki imen ni želel izpostaviti. Povedal pa je, da imajo dvojno državljanstvo, poroča Index.hr.

Po poročanju ukrajinskih državnih medijev je na seznamu več vodilnih politikov iz urada Viktorja Janukoviča, ki je bil proruski predsednik Ukrajine od leta 2010 do odstavitve leta 2014.

Na seznamu so se tako znašli Dmitro Tabačnik, nekdanji minister za izobraževanje in znanost, Andrej Kjujev, nekdanji podpredsednik vlade in vodja Janukovičeve administracije, in Vitalij Zakarčenko, nekdanji minister za notranje zadeve, je poročala tiskovna agencija RBC-Ukrajina.

Ukrajina je številnim ljudem od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani odvzela ukrajinsko državljanstvo in sankcionirala na stotine ruskih in beloruskih posameznikov ter podjetij.