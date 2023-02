Prvič po začetku ruske invazije Ukrajine so v neposredni bližini Bosporske ožine, ki ločuje Sredozemlje in Črno morje, opazili katero od bojnih ladij mornarice Združenih držav Amerike. Šlo je za rušilec USS Nitze (DDG-94), ki pa Bosporske ožine zagotovo ne bo prečkal.

Ameriški rušilec USS Nitze, ki so ga opazili zasidranega v bližini Bosporske ožine oziroma t. i. vrat do Črnega morja, se je danes ustavil v pomorski bazi Gölcük jugovzhodno od Istanbula.

Da bi ameriška bojna ladja dejansko prečkala preliv, ki ločuje Črno in Sredozemsko morje, sicer ni bilo pričakovati. Turčija je štiri dni po ruskem napadu na Ukrajino, torej 28. februarja lani, namreč zaprla Bosporsko ožino za vse vojaške ladje. Prehajajo jo lahko le plovila mornaric, ki imajo pristanišča v Črnem morju, torej samo turške ladje in ruska črnomorska flota.

Zadnja ameriška vojaška ladja, ki je plula skozi Bospor in zarezala v valove Črnega morja, je bil rušilec USS Arleigh Burke. Novembra 2021 je obiskal Bolgarijo in se decembra istega leta vrnil v Sredozemlje.

18.57 ZDA Ukrajini odmerile dodatno 2,2 milijarde dolarjev vredno vojaško pomoč

ZDA so danes naznanile, da bodo Ukrajini poslale dodatno vojaško pomoč v vrednosti 2,2 milijarde dolarjev, ki vključuje strelivo za raketne sisteme himars, oklepnike in protizračno obrambo. Gre za obrok že potrjene pomoči v proračunu za letošnje leto, ki znaša skupaj 45 milijard dolarjev.

V okviru tokratne pomoči so tudi rakete daljšega dosega za sisteme himars (do 145 kilometrov), s katerimi so Ukrajinci uspešno odbijali ruske napade in prehajali v ofenzivo z obstreljevanjem zaledja ruskih okupacijskih sil.

Paket pomoči je razdeljen na 500 milijonov dolarjev orožja in opreme, ki bo vzeta neposredno iz zalog ZDA, in približno 1,7 milijarde dolarjev zalog, ki bodo kupljene od proizvajalcev v ZDA ali pri zaveznikih. Na fotografiji sistem himars. Foto: Guliver Image

Čeprav bodo rakete dejansko podvojile domet ukrajinskega orožja, paket ne vključuje raket ATACMS z dometom več kot 320 kilometrov, za katere je večkrat zaprosil Kijev.

To je prvi varnostni paket, odkar so se ZDA januarja zavezale, da bodo Ukrajini zagotovile tanke M-1 abrams, odločitev pa je bila sprejeta v dogovoru z evropskimi državami, ki so zagotovile nemške tanke leopard 2.

18.07 Zelenski poziva k hitrejši dobavi orožja, potrdil odločenost braniti Bahmut

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v Kijevu dejal, da bo ukrajinski vojski uspelo obdržati položaje na vzhodu Ukrajine in ponovno zavzeti ozemlje v Donbasu, ki so ga zasedle ruske sile, če bodo zahodni zavezniki hitreje dobavili orožje, predvsem rakete dolgega dosega.

"Če se dobave orožja pospešijo – in sicer orožja dolgega dosega –, ne samo da se ne bomo umaknili iz Bahmuta, ampak bomo ponovno začeli osvobajati Donbas, ki je okupiran od leta 2014," je dejal Zelenski na novinarski konferenci ob koncu vrha EU in Ukrajine, ki je danes potekal v ukrajinski prestolnici.

Zelenski je še poudaril, da je Ukrajina odločena braniti "trdnjavo" Bahmut, kot je označil to strateško mesto v pokrajini Doneck, ki ga ruske sile poskušajo zavzeti že mesece.

"Nihče ne bo predal Bahmuta. Borili se bomo, dokler se bomo lahko," je poudaril ukrajinski predsednik. "Bahmut je naša trdnjava," je zatrdil. Od začetka leta je ruski vojski sicer uspelo napredovati severno in južno od tega mesta, ki je pomembno prometno vozlišče. Foto: Facebook/Volodimir Zelenski

17.26 Severna Koreja v okupirani del Ukrajine pošilja svoje osebje

Od 300 do 500 državljanov Severne Koreje bo predvidoma februarja ali marca vstopilo v okupirani del Ukrajine, poroča južnokorejski medij Daily NK. Šlo naj bi predvsem za gradbene delavce, ki bodo pomagali pri obnovi porušenih stavb, a bodo med njimi tudi severnokorejski vojaki in policisti.

Severna Koreja je, tako poroča južnokorejski Daily NK, do konca januarja že izvedla nabor posameznikov, ki jih bodo še ta ali pa prihodnji mesec napotili v okupirani del Ukrajine. Izbrani naj bi bili moški, stari od 19 do 27 let. Večina je bila zaposlena v severnokorejskih gradbenih podjetjih, ki so tesno povezana z uradnim Pjongjangom oziroma tamkajšnjim ministrstvom za obrambo.

V Donbas prihajajo tudi severnokorejski vojaki in policisti, še piše Daily NK, a je malo verjetno, da se bodo vključili v oborožene spopade, saj naj bi Pjongjang in Moskva sklenila dogovor, ki bi jih varoval pred odhodom na fronto.

10.43 V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad

V ukrajinski prestolnici Kijev so se danes tik pred začetkom vrha EU-Ukrajina oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnega napada, poročajo dopisniki francoske tiskovne agencije AFP. Voditelji institucij EU in Ukrajine bodo sicer danes razpravljali o podpori Ukrajini na njeni poti v EU in pri soočanju z rusko agresijo.

Novinarji AFP, ki so v ukrajinski prestolnici, poročajo, da so se tik pred začetkom vrha oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnega napada. Nato so se iz Kijeva razširile po vsej državi, poroča AFP.

8.00 ZDA Ukrajincem pošiljajo nove rakete s precej daljšim dosegom

Pričakovati je, da bodo ZDA v novi sveženj vojaške pomoči Ukrajini vključile rakete s precej daljšim dosegom kot do zdaj, je za CNN potrdilo več ameriških uradnikov.

V sveženj vojaške pomoči, ki jo ZDA pošiljajo Ukrajini, naj bi bila vključena tudi vodena raketa, ki ima doseg približno 145 kilometrov. Tovrstna raketa, ki jo je mogoče izstreliti iz večcevnega raketometa HIMARS, ki ga je Ukrajina dobila od Zahoda, bi podvojila doseg ukrajinskega topništva. Nova vrsta raket pa v Ukrajino ne bo prispela takoj, ker ne prihajajo neposredno iz zalog ameriške vojske, ampak jih bo Washington naročil pri proizvajalcu orožja. Postopek lahko traja več tednov ali mesecev, še poroča CNN.

V svežnju pa ne bo raket ATACMS, katerih doseg je daljši od 320 kilometrov in za dobavo katerih si Ukrajina že nekaj časa prizadeva. ZDA namreč dosledno zavračajo zahteve Ukrajine po orožju dolgega dosega v strahu, da bi ga ta lahko uporabila za napade na cilje globoko na ruskem ozemlju.

Gre za prvi sveženj vojaške pomoči, odkar je ameriški predsednik Joe Biden prejšnji mesec potrdil, da bo v Ukrajino poslal 31 naprednih ameriških tankov abrams. Ta odločitev je bila sprejeta v sodelovanju z evropskimi državami, ki bodo Ukrajini dobavile tanke leopard 2.