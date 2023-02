Ukrajinski svetovalec za nacionalno varnost: Rusija načrtuje veliko eskalacijo #vŽivo

"Rusija načrtuje veliko zaostritev vojne. Ukrajina se zato pripravlja na eskalacijo, ki bi se lahko zgodila v prihodnjih od dveh do treh tednih," je za Sky News povedal Oleksij Danilov, sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo.

Oleksij Danilov, sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, je dejal, da najtežji boji šele prihajajo: "Seveda smo prestali zelo težko obdobje, vendar se zavedam, da glavni boji šele prihajajo in da se bodo zgodili letos, v od dveh do treh mesecih. To bodo odločilni meseci v vojni." Zahodne zaveznike je pozval, naj Ukrajini pošljejo več orožja.

"Rusija se pripravlja na največjo eskalacijo. Izbira vse mogoče, izvaja vaje in trenira," je Danilov dejal v intervjuju. Ob tem ni izključil možnosti, da bi ruski predsednik Vladimir Putin poskusil s še enim napadom s severa, juga in vzhoda, kot se je zgodilo 24. februarja 2022. "Vse je mogoče. Lahko rečem, da ne izključujemo nobenega scenarija," je opozoril Danilov.

Dokazov o tem, da bi Putin na obletnico vojne pripravljal kaj posebnega, sicer nimajo. "Še naprej bomo pozorno spremljali vsak njegov korak," je dejal Danilov.