"Tiste, ki se niso hoteli boriti, so zbrali in jih ustrelili pred novinci. Spomnim se, da so pripeljali dva ujetnika, ki se nista hotela boriti. Ustrelili so ju vsem na očeh ter ju zakopali kar v rove, ki so jih izkopali novinci," je v intervjuju za CNN povedal nekdanji poveljnik ruske najemniške vojske Wagner, 26-letni Andrej Medvedjev . Sam je pobegnil iz Ukrajine, ker ni več prenesel pobijanja civilistov. Zatočišče je poiskal na Norveškem, kjer je zaprosil za azil. Za CNN je zdaj spregovoril o brutalnih razmerah znotraj skupine Wagner. Šefa ruskih plačancev Jevgenija Prigožina pa je označil za hudiča.

26-letni Andrej Medvedjev, nekdanji poveljnik v skupini Wagner, je pobegnil iz Ukrajine, ker – tako kot pravi sam – ni več prenesel pobijanja civilistov. Zatekel se je na Norveško in tam zaprosil za azil. Pred tem je služil v ruski vojski, skupini Wagner pa se je priključil prostovoljno.

V Ukrajino so ga poslali le deset dni po tem, ko je podpisal pogodbo v juliju 2021. Najprej so ga poslali v Bahmut v regijo Doneck, skupina plačancev, katere del je bil, pa je kasneje odigrala ključno vlogo v ruski invaziji na Ukrajino. Medvedjev v intervjuju ni želel govoriti o tem, kaj vse je počel, ko se je boril v Ukrajini. Je pa povedal, da je kmalu vedel, da se ne želi vrniti v Ukrajino, potem ko je bil priča temu, kako so vojake spreminjali v topovsko hrano.

Na bojišču Wagnerjevi borci prepuščeni sami sebi

Medvedjev je o stanju na bojišču poročal neposredno vodji ruskih plačancev Jevgeniju Prigožinu. Prigožina je označil za hudiča. "Če bi bil res ruski heroj, bi vzel v roke orožje in se boril skupaj s preostalimi vojaki," je dejal Medvedjev.

Razkril je, da skupina Wagner nima izdelane taktične strategije: "Prave taktike sploh ni bilo. Dobili smo le informacije o položaju nasprotnika. Ni bilo točnih ukazov, kako naj se borimo. Sami smo načrtovali, kako se bomo tega lotili, korak za korakom. Kdo bo streljal, kakšne izmene bomo imeli."

Medvedjev je najprej poveljeval skupini desetih mož, število pa se je vseskozi povečevalo. "Potem ko so se lahko skupini pridružili zaporniki, se je število ljudi kar naprej povečevalo. Bilo je vedno več trupel in vedno več ljudi je prihajalo. Na koncu sem imel pod seboj toliko ljudi, da jih nisem mogel prešteti. Bili so v nenehnem obtoku. Trupla, več ujetnikov, več trupel, več ujetnikov," je povedal Medvedjev.

Ujetnikom je obljubljeno, da bodo njihove družine v primeru smrti prejele izplačilo v višini pet milijonov rubljev oziroma 65 tisoč evrov. A kot je pojasnil Medvedjev, v resnici nihče noče plačati toliko denarja, številne Ruse, ki so umrli v bojih v Ukrajini, pa zato razglasijo za pogrešane.

Medvedjev: Postal sem drznejši, bolj odločen, da odidem

V na trenutke čustvenem intervjuju je Medvedjev povedal, da zdaj svojo zgodbo deli zato, da bi pomagal pripeljati Prigožina in ruskega predsednika Vladimirja Putina pred sodišče. "Prej ali slej bo propaganda v Rusiji prenehala delovati, ljudje se bodo dvignili, pojavil se bo nov voditelj," je prepričan Medvedjev.

Na vprašanje, ali se boji usode drugega Wagnerjevega prebežnika, Jevgenija Nužina, ki je bil pred kamero umorjen s kladivom, je Medvedjev dejal, da ga je Nužinova smrt opogumila, da je odšel. "Rekel bi le, da sem postal drznejši, bolj odločen, da odidem," je dejal.