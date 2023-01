Novi češki predsednik svari pred Rusi

Češki upokojeni general Petr Pavel, ki so ga Čehi pretekli teden izvolili za novega predsednika države, je velik nasprotnik Putinove Rusije. Med drugim Zahod opozarja, da ruska revanšistična miselnost ni omejena samo na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ampak jo podpirajo številni ruski državljani. Tudi tisti, ki so v strahu pred mobilizacijo zapustili Rusijo.

"V Rusiji še dolgo ne bo demokratične revolucije. Ne samo zaradi trdnosti oblasti, ampak zaradi miselnosti številnih Rusov. Ni prostora za rast pravega opozicijskega gibanja. Celo Aleksej Navalni ni pravi opozicijski vodja. Zagotovo ni liberalni demokrat, ampak samo druga vrsta ruskega nacionalista, čeprav bi seveda bil boljši pogajalec kot trenutno vodstvo," je že pred volitvami povedal Petr Pavel v intervjuju za medij Politico.

Ni vsak prebegli Rus prijatelj Zahoda

Pavel se ne strinja s tem, da je vsak, ki prebegne iz Rusije, prijatelj Zahoda. Pri tem Pavel misli zlasti na tiste ruske državljane, ki so lani jeseni, ko je Moskva zaukazala delno mobilizacijo, zapustili Rusijo. "Mladeniče, ki želijo zdaj zapustiti svojo državo, je strah za lastna življenja – to ne pomeni, da so proti vojni. Prepričan sem, da bodo številni od njih še naprej podpirali Putinovo nacionalistično politiko," je prepričan Pavel.

Pavel verjame, da pritok Rusov predstavlja nesprejemljivo varnostno tveganje. "Si lahko predstavljate državo, kot je Češka, ki ima že tako močno rusko 'peto kolono', da sprejme še dodatnih od 40 do 50 tisoč Rusov?"

Uspehi ruske hibridne vojne na Madžarskem, Češkem in Slovaškem?

To je Pavel govoril, ko se je na Vaclavovem trgu v Pragi zbiralo na desettisoče protestnikov, prežetih s protizahodnimi čustvi. Številni od njih tudi pozivajo, naj Češka zapusti EU in Nato, češ da sta ti dve instituciji sprovocirali vojno v Ukrajini. Kot je znano, je pred predsedniškimi volitvami proruske češke volivce nagovarjal nekdanji premier Andrej Babiš.

Lani jeseni so bili v Pragi množični protesti proti visoki inflaciji, češki podpori Ukrajini in sankcijam EU proti Rusiji. Foto: Guliverimage

Po Pavlovem mnenju so Madžarska, Slovaška in Češka jasen primer držav, pri katerih ruska hibridna vojna uspeva, saj prebivalstvo vse manj verjame v stebre oblasti, kot so politika in mediji.

"Putina nismo jemali resno"

Pavel je tudi prepričan, da se Zahod ne bi smel osredotočiti samo na Ukrajino, ampak bi moral misliti na splošno varnost na vsem območju med Črnim in Severnim morjem, vključno z vojaškimi vajami, vojaško prisotnostjo na mejah in z nameščanjem novega orožja.

Pavel še pravi, da je Nato podcenjeval Putinovo pripravljenost uporabe surove sile za dosego ciljev: "Rusi so pogosto zelo odkriti. Ko je Putin govoril o Ruskem svetu, ga nismo jemali resno. Toda mislil je resno."