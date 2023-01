Sredi Ljubljane prijeli ruska vohuna. To je sledilo.

"Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani smo prejeli naznanilo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, na podlagi katerega je bil začet predkazenski postopek," so nam na vprašanja, ali so v slovenski prestolnici res aretirali ruska vohuna, odgovorili na ljubljanskem tožilstvu. "Kazenska preiskava je s sklepom sodišča pravnomočno uvedena in poteka, za oba obdolžena, ki jima je bila 5. decembra 2022 odvzeta prostost, je sodišče odredilo pripor," so še pojasnili na tožilstvu, več informacij pa zaradi tajnosti podatkov niso mogli posredovati.

Kdo sta bila vohuna?

Kot smo izvedeli neuradno, sta obe aretirani osebi imeli državljanstva in potne liste tretjih držav, torej se nista predstavljali kot ruska državljana. V Sloveniji sta imeli odprto podjetje, ki naj bi se uradno ukvarjalo s preprodajo starin. Podjetje je imelo pisarne v poslovni zgradbi v središču Ljubljane, kjer jima je bila tudi odvzeta prostost.

Za katero rusko tajno službo oz. obveščevalno agencijo naj bi aretirana delala, nam ni uspelo izvedeti. Glede na neuradne informacije pa naj bi odkrita celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini.

Kako so našli vohuna?

Kot so potrdili na tožilstvu in smo v članku že omenili, je slovenske organe pregona in pravosodja o delovanju obeh vohunov obvestila Sova. Kot smo izvedeli neuradno, naj bi operacija potekala v sodelovanju s tujimi obveščevalnimi službami.

Kaj se bo zgodilo z vohunoma?

Kot so pojasnili na tožilstvu, sta obe pridržani osebi trenutno v priporu. Ali sodelujeta s slovenskimi organi pregona, nam na tožilstvu niso pojasnili. Prav tako ni jasno, ali bosta oba vohuna sedla na zatožno klop pred slovenske sodnike. V primeru, da bo obema vohunoma sojeno v Sloveniji, pa jima glede na obtožnico grozi do osem let zapora.

Tožilstvo obe osebi preganja po tretjem odstavku 358. člena kazenskega zakonika, ki pravi:

Kdor se vključi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega odstavka ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Poleg vohunstva pa slovenski tožilci obema aretiranima osebama očitajo tudi overitev lažne vsebine (253. člen kazenskega zakonika), zaradi česar jima grozi še kazen do treh let zapora.

Česar še ne vemo

Veliko vprašanj glede aretacije ostaja odprtih. Koliko časa je vohunska celica delovala v Ljubljani? Kakšne operacije so opravljali v Sloveniji in v katerih tujih državah so bili "ljubljanski" vohuni aktivni? Kako so financirali operacije in ali sta bila res samo dva vohuna v Ljubljani? So v preiskavi še druge osebe, morda tudi slovenski državljani?

Odgovore na navedena vprašanja poizkušamo pridobiti pri pristojnih organih pregona, ministrstvih in agencijah.