To je skrivnostna skupina Rusov, ki naj bi po Evropi izvajala sabotaže

8. oktobra lani so se ustavili vsi vlaki v severni Nemčiji, ker je neznana oseba uničila komunikacijsko vez med strojevodji. "Očitno je šlo za sabotažo," je takrat dogajanje komentiral nemški minister za transport Volker Wissing. Kdo je bil kriv, Nemci niso hoteli povedati.

Dva dni kasneje se je v temi znašel danski otok Bornholm. Nekdo je uničil električno napeljavo, ki je otok povezovala s celino.

19. oktobra so neznane osebe istočasno uničile tri internetne kable, ki so povezovali največja francoska mesta. Kdo je bil odgovoren za uničenje, še danes ni jasno. Omenjeni napad na internetno infrastrukturo v Franciji tudi ni bil prvi od začetka ruske invazije na Ukrajino.

Norvežani so oktobra večkrat poročali o preletih neznanih brezpilotnih letalnikov okoli njihove energetske infrastrukture. Decembra so oblasti v Latviji sporočile, da neznani brezpilotni letalniki preletajo njihova vojaška oporišča. "Več primerov nedovoljenih preletov smo imeli v tem mesecu kot pa v vsem lanskem letu," je dogajanje komentiralo latvijsko obrambno ministrstvo.

Enota 29155

Vse več napadov na kritično infrastrukturo po Evropi pripisujejo ruskim operativcem, poroča Al Jazeera. Evropa zdaj s prstom kaže na skrivnostno skupino ruskih vojaških obveščevalcev, poimenovano Enota 29155, ki deluje v okviru ruskega obrambnega ministrstva.

"Kolikor vemo, je Enota 29155 nastala leta 2009. Gre za majhno skupino ljudi, enota ima le okoli 200 pripadnikov," je dogajanje za Al Jazeero komentiral profesor Joseph Fitsanakis z ameriške univerze Coastal Carolina. Po njegovih besedah je Enota 29155 nastala po vzoru ruskih vohunov iz časa Sovjetske zveze. V času hladne vojne so imeli Rusi po zahodnih državah pripravljene skupine vohunov, ki bi v primeru spopada med blokoma začeli uničevati kritično infrastrukturo. Med cilji so bili predvsem energetska infrastruktura, telekomunikacijski sistemi in javna transportna infrastruktura.

"Gre za profesionalce"

Obstoj Enote 29155 so v zadnjih letih potrdili tudi Rusi, ki so prebegnili na Zahod. Da za napadi na kritično infrastrukturo po Evropi res stojijo ruski operativci, je težko dokazati, je za Al Jazeero dejal Arthur PB Laudrain z britanske univerze Oxford. "Vendar profesionalnost izvedbe napadov kaže, da za operacijami stoji državna organizacija," je poudaril Laudrain.

Kaj bo storila Evropa?

Evropa je očitno v zadnjih desetletjih postala zelo neučinkovita tako pri ofenzivnih kot defenzivnih obveščevalnih operacijah. Najboljši dokaz je najverjetneje nemoč šefa nemških obveščevalcev Bruna Kahla, ki je 24. februarja lani, ko se je začela ruska invazija, obtičal v Kijevu. V domovino se je vrnil z reko beguncev, skupaj z otroki in ženskami iz Ukrajine je ure čakal na meji za vstop na Poljsko.

Vendar so se stvari v zadnjih mesecih očitno vendarle začele spreminjati na bolje. Francija je napovedala nakup brezpilotnih podmornic, s katerimi nameravajo nadzirati podvodne kable.

22. novembra lani so Švedi aretirali dva operativca Enote 29155, Eleno Kulkovo in Sergeja Skvorcova. Oba so obtožili vohunjenja. Par je sicer na Švedskem živel že vse od leta 1997. Raziskava delovanja obeh vohunov je Zahod pripeljala do ugotovitve, da so bili agenti Enote 29155 odgovorni tudi za umor prebeglega ruskega vohuna Sergeja Skripala.