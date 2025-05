Požar je maja lani popolnoma uničil veliko nakupovalno središče v poljski prestolnici in tamkajšnjih 1.400 majhnih trgovin, ki so bila večinoma v lasti pripadnikov vietnamske skupnosti. Poljske oblasti so nemudoma začele preiskavo.

"Zdaj zagotovo vemo, da je velik požar v nakupovalnem središču Marywilska v Varšavi povzročil požig po naročilu ruskih posebnih služb," je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil poljski premier Donald Tusk.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!