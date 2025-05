Ruski predsednik Vladimir Putin je zgodaj zjutraj za 15. maj predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu. Le nekaj ur pred tem sta Kijev in več evropskih voditeljev pozvala k brezpogojnemu 30-dnevnemu premirju, ki bi se začelo v ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vladimir Putin v svojem nagovoru ni neposredno omenil predlagane prekinitve ognja, namesto tega je podal svoj predlog o novem krogu pogajanj med Rusijo in Ukrajino. "Oblastem v Kijevu predlagamo, da se obnovijo pogovori, ki so jih prekinili leta 2022, in poudarjam: brez kakršnihkoli predpogojev," je dejal Putin.

Ruski in ukrajinski pogajalci so v prvih tednih vojne v Ukrajini leta 2022 vodili neposredne pogovore v Istanbulu, vendar se jim ni uspelo strinjati glede končanja spopadov.

Za pomoč bo zaprosil Erdogana

Putin je v nagovoru kot začetni termin pogajanj predlagal 15. maj. Dodal je, da bo v kratkem govoril s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in ga prosil za pomoč pri izvedbi pogovorov.

Zagotovil je še, da je zavezan resnim pogajanjem z Ukrajino in da si želi s pogovori "izkoreniniti temeljne vzroke konflikta in vzpostaviti dolgotrajen mir".

Pred odzivom Putina so iz Kremlja v soboto sporočili, da bo Rusija razmislila o predlogu 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini. Je pa tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ob tem poudaril, da Kijev ni odgovoril na predlog ruskega predsednika o tridnevni prekinitvi ognja za dan zmage. To je Rusija razglasila enostransko in se je iztekla v soboto.