Merz, Macron in Starmer prispeli v Kijev

Nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer so danes zjutraj z vlakom prispeli v Kijev. Trojica naj bi se skupaj s poljskim premierjem Donaldom Tuskom danes sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in potrdila nadaljnjo podporo svojih držav Ukrajini v vojni z Rusijo.

Kot piše v skupni izjavi Friedricha Merza, Emmanuela Marcona in Keira Starmerja, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, naj bi na srečanju tudi uskladili prizadevanja za podporo načrtu za 30-dnevno prekinitev ognja, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump.

"Skupaj z ZDA pozivamo Rusijo, naj privoli v popolno in brezpogojno 30-dnevno prekinitev ognja, da bi ustvarili prostor za pogovore o pravičnem in trajnem miru," so zapisali. Dodali so, da so pripravljeni podpreti čimprejšnje mirovne pogovore, razpravljati o tehničnem izvajanju prekinitve ognja in se pripraviti na sklenitev mirovnega sporazuma. V izjavi še piše, da bodo še naprej stopnjevali pritisk na Rusijo, dokler ne bo privolila v trajni mir.

Volodimir Zelenski je v petek napovedal, da bo danes potekalo srečanje voditeljev držav t. i. koalicije voljnih, ki je bila oblikovana na pobudo Francije in Velike Britanije z namenom oblikovanja načrta za podporo Ukrajini. Srečanje naj bi potekalo delno v živo, delno na daljavo.