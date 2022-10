Na Norveškem aretirali "brazilskega akademika". Bil naj bi ruski vohun.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Norveškem so aretirali univerzitetnega predavatelja, ki ga obtožujejo, da je ruski vohun. Prijeli so ga na poti v službo, potem ko so zbrali dovolj dokazov, da predstavlja "grožnjo temeljnim nacionalnim interesom."

Tridesetletnega osumljenca so pripadniki agencije za notranjo varnost v Oslu (PST) aretirali na poti v službo, so po poročanju BBC sporočile varnostne službe na Norveškem.

Univerzitetni predavatelj se je predstavljal kot brazilski akademik, preiskovalci pa trdijo, da je v resnici Rus. Z moskovskega veleposlaništva v Oslu so medijem sporočili, da identitete moškega ne poznajo, na univerzi Tromso je sicer kot raziskovalec delal od leta 2021. Lokalni mediji poročajo, da so njegovi profili na družbenih medijih razkrili, da je leta 2018 končal magisterij na Centru za vojaške, varnostne in strateške študije Univerze v Calgaryju.

Ruski vohun, ki je zbiral informacije o Norveški

Osumljeni vse obtožbe zanika, je informacijo javnosti posredoval njegov odvetnik. A namestnica vodje PST Hedvig Moe je novinarjem dejala, da obstaja velika zaskrbljenost, da je moški pridobil informacije o norveški politiki.

"Tudi če to … ni grožnja varnosti kraljevine, nas skrbi, da bi ga lahko Rusija zlorabila," je dodala Moejeva, kaj točno je bil povod za aretacijo, pa ni pojasnila. "Z aktivnostmi se je znašel na točki, ko smo ga morali ustaviti," je preprosto komentirala.

Sodišče je za moškega odredilo štiritedenski pripor, tiskovni predstavnik PST pa je lokalnim medijem še povedal, da je primer "obsežen".

Raziskovalec "pro bono"

Uradniki verjamejo, da je osumljenec delal na Norveškem v okviru tako imenovanega ruskega programa "illegals". Gre za osebe z lažno identiteto oziroma vohune. "Takšni agenti so iskalci talentov, ki novačijo druge agente in pripravljajo teren za obveščevalno delo," je še dejala Moejeva.

O osumljencu je znano še to, da je na Norveško prispel decembra lani za delo v raziskovalni skupini, ki je sodelovala z norveškimi vladnimi agencijami glede hibridnih groženj, povezanih z "arktično Norveško". Moški je delal kot neplačani raziskovalec, kar je nenavadno, a mogoče. "Prvič je stopil v stik z mano jeseni lani ... Ocenili smo ga tako kot druge raziskovalce. Ena od njegovih referenc je bil profesor, ki sem ga zelo dobro poznala," je povedala Gunhild Hoogensen Gjoerv, profesorica varnostnih študij na Univerzi v Tromsu. "Bil je res prijeten moški, odličen pri svojem delu," je dejala in dodala: "Ni bilo razloga, da sumimo, da je karkoli drugega kot to, kar je dejal, da je."