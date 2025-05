Navodilo obveščevalnim agencijam nalaga, da na otoku, ki je pod upravo Danske, najdejo podpornike Trumpovemu naklepu, navaja časopis, ki se sklicuje na dva neimenovana državna uradnika ZDA.

Navodilo agencijam je izdala Gabbard, ki želi za Trumpa pripraviti poročilo o gibanju za neodvisnost Grenlandije ter odnosu prebivalcev do ZDA in Trumpove namere o izkoriščanju tamkajšnjih naravnih virov. Okrepljeno vohunjenje poteka s sateliti, prestrezanjem komunikacij in vohuni na terenu, poleg Grenlandije pa zajema tudi Dansko.

"Wall Street Journal bi moralo biti sram"

"Wall Street Journal bi moralo biti sram, da pomaga globoki državi, ki želi spodkopati predsednika s politiziranjem in izdajo zaupnih informacij. Kršijo zakon ter spodkopavajo nacionalno varnost in demokracijo," je za Wall Street Journal komentirala Gabbard.

Danska medtem načrtuje porabo 1,5 milijarde dolarjev za okrepitev obrambe otoka s 56 tisoč prebivalci, je poročal časopis. Trump že nekaj časa vztraja, da ZDA potrebujejo Grenlandijo zaradi nacionalne in mednarodne varnosti. "Dobili jo bomo tako ali drugače," je marca povedal kongresu.