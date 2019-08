Danska premierka: Grenlandija ni danska. Grenlandija je grenlandska

"Grenlandija ni danska. Grenlandija je grenlandska. Upam, da to ni bilo resno mišljeno," je Frederiksenova odgovorila na vprašanje o Trumpovem interesu za nakup otoka. "To je absurdna razprava, tudi (grenlandska premierka) Kim Kielsen je, seveda, jasno povedala, da Grenlandija ni naprodaj, in s tem je konec," je povedala.

Ameriški predsednik je medtem potrdil, da njegova administracija preučuje nakup Grenlandije, ki je po njegovih besedah strateško zanimivo območje. "Najprej moramo ugotoviti, ali imajo oni kakšen interes," je povedal.

"Gre za strateško lokacijo z naravnimi viri"

Ob tem je povedal, da še ni dokončno potrjeno, ali bo v začetku septembra obiskal Dansko. Če jo bo, bodo govorili tudi o Grenlandiji, a to ne bo med glavnimi temami, je pojasnil.

Tudi njegov gospodarski svetovalec Larry Kudlow je potrdil Trumpovo zanimanje. "Pravim zgolj, da želi predsednik, ki nekaj ve o kupovanju nepremičnin, preučiti nakup Grenlandije," je dejal. Dodal je, da gre za strateško lokacijo z naravnimi viri.

Ameriški časnik Wall Street Journal je že pretekli petek poročal, da si Trump prizadeva, da bi ZDA kupile Grenlandijo. Časnik je ugibal, da želi okrepiti ameriško vojaško navzočnost na Arktiki. Trenutno je najbolj severni ameriški vojaški kompleks zračno oporišče Thule na severozahodni obali Grenlandije.

To sicer ne bi bilo prvič, da bi kak ameriški predsednik skušal kupiti ta otok. Leta 1946, v času predsednika Harryja Trumana, so ZDA Danski za Grenlandijo ponujale sto milijonov dolarjev, kar bi v današnjih cenah pomenilo okoli 1,3 milijarde dolarjev, a je Danska to zavrnila. Še prej so ZDA razmišljale o tem, da bi zamenjale dele Aljaske za strateške dele Grenlandije.