Trump se zanima za nakup Grenlandije

Po navedbah neimenovanih virov se je Trump zanimal za naravne vire in geopolitični pomen otoka, ki ga večinoma prekriva led. Časnik ugiba, da želi okrepiti ameriško vojaško navzočnost na Arktiki. Trenutno je najbolj severni ameriški vojaški kompleks zračno oporišče Thule na severozahodni obali Grenlandije.

Ameriška tiskovna agencija Associated Press je kasneje poročala, da je neimenovani Trumpov zaveznik priznal, da se je predsednik pogovarjal o nakupu Grenlandije, a je prepričan, da ni mislil resno, navaja nemški Deutsche Welle.

Trump naj bi septembra obiskal Dansko, a za zdaj ni informacij, da se bo z danskimi predstavniki pogovarja tudi o možnostih za nakup Grenlandije.

To sicer ne bi bilo prvič, da bi kak ameriški predsednik skušal kupiti ta otok. leta 1946 so ZDA Danski za Grenlandijo ponujale sto milijonov dolarjev, še prej pa so razmišljale o tem, da bi zamenjale dele Aljaske za strateške dele Grenlandije, še poroča Deutsche Welle.