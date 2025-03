Danska kritična do Vanceovih izjav na Grenlandiji

Po tem ko je ameriški podpredsednik JD Vance v petek zgolj za en dan obiskal Grenlandijo in obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito svojega avtonomnega ozemlja, je Köbenhavn danes sporočil, da ne ceni tona, s katerim je govoril Vance, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odprti smo za kritiko, ampak če sem povsem iskren, ne cenimo tona, v katerem je kritika podana. Na tak način ne govoriš z bližnjimi zavezniki in sam imam Dansko in ZDA še vedno za bližnji zaveznici," je danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen danes sporočil v posnetku, objavljenem na omrežju X.

Minister je dejal tudi, da razume, da si ZDA želijo močnejšo vojaško prisotnost na Grenlandiji, in da sta se Danska in Grenlandija o tem pripravljeni pogovarjati.

Spomnil je, da so imele ZDA leta 1945 na Grenlandiji 17 vojaških baz in objektov ter več tisoč vojakov, danes pa ima Grenlandija le eno ameriško vojaško bazo in okoli 200 vojakov. "Danes lahko naredimo več, veliko več," je dejal Lokke Rasmussen.

Grenlandijo, ki spada pod upravo Danske, predsednik Donald Trump pa jo želi priključiti ZDA, je v petek v spremstvu soproge Ushe Vance in drugih članov delegacije obiskal Vance. Program so zaradi napovedanih protestov skrčili le na obisk ameriške vojaške baze.

Vance je na novinarski konferenci dejal, da Danska ni delovala v dobro prebivalcev Grenlandije, da je premalo vlagala v ljudi in varnostno arhitekturo.

Grenlandijo bi morala najprej obiskati le Usha Vance z razširjenim tridnevnim programom, vendar je podpredsednik ZDA v začetku tedna napovedal, da se ji bo pridružil. Obisk je nato skrčil na en dan.

Ameriški konzulat na Grenlandiji po poročanju medijev v ZDA ni mogel najti nobene družine, ki bi bila pripravljena sprejeti na obisk Vancea in drugo damo ZDA. Sodelovanje so odpovedala tudi podjetja.

Obisk so potem zaradi pričakovanih protestov skrčili le na ameriško oporišče, kjer je Vance vojake pozdravil z besedami, da mu ni nihče povedal, kako hudičevo mrzlo je.