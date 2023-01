Boris Johnson: Putin mi je grozil z raketnim napadom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Johnson je Vladimirju Putinu v telefonskem pogovoru povedal, da bi bila vojna popolna katastrofa, ruski predsednik pa naj bi mu na neki točki zagrozil z raketnim napadom. "Rusija potrebuje samo minuto," je dejal Putin.

Johnson naj bi po lastnih besedah Putina opozoril, da bi napad na Ukrajino sprožil zahodne sankcije proti Rusiji in povečanje Natovih sil na ruskih mejah. Johnson naj bi Rusijo od napada želel odvrniti tudi z zagotovili, da se Ukrajina "v bližnji prihodnosti" ne bo pridružila zvezi Nato.

Podrobnosti telefonskega pogovora med britanskim premierjem in ruskim predsednikom razkriva BBC-jev dokumentarni film Putin vs the West (Putin proti Zahodu), ki govori o Putinovih stikih s svetovnimi voditelji.

Zelenski zavrnil pomoč

Manj kot 14 dni po telefonskem pogovoru so ruski tanki vdrli na ozemlje Ukrajine. Johnson je sredi noči prejel klic ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, da Rusi napadajo z vseh strani. "Zelenski je bil zelo zelo miren," se v filmu spominja Johnson in dodaja, da je ukrajinskemu predsedniku ponudil pomoč pri evakuaciji na varno. "Te ponudbe ni sprejel. Junaško je ostal na svojem mestu," je poudaril Johnson.