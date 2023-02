Melonijeva poudarila tesno sodelovanje z Berlinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem v Berlinu poudarila potrebo po močnem sodelovanju med Nemčijo in Italijo, tudi pri podpori Ukrajini, ter napovedala, da bo kmalu obiskala Kijev. Tudi v Berlinu si po besedah Scholza želijo nadaljevanje tesnega sodelovanja z vlado v Rimu.

Nemška vlada si želi nadaljevati tesno sodelovanje z novo desno vlado v Rimu pod vodstvom premierke Giorgie Meloni, je bilo slišati v Berlinu. Državi imata tesne vezi na političnem, gospodarskem in kulturnem področju, je po pogovorih dejal kancler Olaf Scholz. Pri tem je poudaril enotnost pri podpori Ukrajini proti ruski agresiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Smo dva naroda, ki ju povezujejo dvostranske vezi, ki se raztezajo na skoraj vse sektorje, partnerstvo z močno gospodarsko povezanostjo, dve komplementarni gospodarstvi," je dejala Melonijeva, ki je Berlin obiskala prvič, odkar je oktobra lani prevzela položaj.

Sodelovanje med državama je temeljnega pomena "za evropske rešitve zapletenih vprašanj", s katerimi se spoprijema EU, je prepričana, pri čemer je imela po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v mislih tudi prihajajoče zasedanje Evropskega sveta, v ospredju katerega bosta med drugim Ukrajina in konkurenčnost evropskega gospodarstva.

Napovedala skorajšnji obisk Kijeva

Med Italijo in Nemčijo je "močna sinergija" glede Ukrajine, je še dejala Melonijeva in pojasnila, da si obe državi prizadevata podpreti Ukrajino "v njeni samoobrambi in jo bosta še naprej podpirali, dokler bo treba".

Ob tem je napovedala, da bo obiskala Kijev še pred prvo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja.

Med obiskom v Rimu decembra 2021 se je Scholz s predhodnikom Melonijeve, tedanjim premierjem Mariom Draghijem, dogovoril za izdelavo akcijskega načrta, namenjenega krepitvi sodelovanja med državama. Kot je danes povedal kancler, si intenzivno prizadevajo, da bi načrt hitro dokončali.

Scholz: Evropa potrebuje priseljevanje

V povezavi z migracijami, ki je prav tako ena od pomembnejših tem v EU, je Scholz poudaril, da mora vsakdo, ki ima pravico ostati v Evropi, tudi imeti možnost ostati. Prepričan je, da morajo obstajati zakoniti načini priseljevanja. Evropa potrebuje priseljevanje, je dejal Scholz z ozirom na pomanjkanje kvalificiranih delavcev, še poroča dpa.

Melonijeva pa je v zvezi z migracijami dejala, da je treba "preprečiti trgovino z ljudmi in prestreči (migracijske) tokove, še preden pridejo". "Glede na trenutno krizo se je treba osredotočiti na dejstvo, da je vprašanje migracij varnostno vprašanje," je dejala vodja pofašistične stranke Bratje Italije, ki je znana po ostrih stališčih do migrantov.

Še ena pomembnih tem vrha EU, ki bo prihodnji konec tedna v Bruslju, bo evropski odgovor na ameriški zakon za zniževanje inflacije (IRA). Predlog načrta za zeleno industrijo, ki ga je ta teden predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je Scholz danes označil kot osnovo za razpravo na prihajajočem srečanju voditeljev EU.

Evropa mora trajno prevzeti vodilno mesto v zeleni preobrazbi, je poudaril nemški kancler. Hkrati je v luči milijardnega programa subvencij Washingtona podjetjem na ameriških tleh posvaril pred vsesplošnim globalnim tekmovanjem na področju subvencij, poroča dpa.