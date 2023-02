Ruske sile izsušujejo jezero, ki hladi jedrsko elektrarno #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je ekocid," je dejala Vereščukova, ki je tudi ministrica za reintegracijo zasedenih ozemelj. "Okupatorji izsušujejo akumulacijsko jezero Kahovka. To je grožnja okolju, oskrbi z vodo ter kmetijstvu zaporoške in hersonske oblasti," je opozorila.

"Čeprav znižana gladina vode ne predstavlja neposredne grožnje jedrski varnosti, lahko postane vir skrbi, če dovolimo, da se bo to nadaljevalo," je za Kyiv Independent dejal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Jezero je nastalo leta 1956 za potrebe tamkajšnje hidroelektrarne, nato so ga začeli uporabljati tudi kot hladilni sistem za jedrsko elektrarno. Satelitski posnetki razkrivajo, da je gladina vode jezera na najnižji točki v zadnjih treh desetletjih. Ločene fotografije, ki sta jih zagotovili komercialni podjetji Planet in Maxar, prikazujejo prelivanje vode skozi zapornico in čez obrežje vzdolž ogromnega jezera, ki se pojavlja zaradi hitrega padanja gladine vode.