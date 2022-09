Ženska, ki je trn v peti Kremlju: so jo poskusili utišati?

Julia Davis vsak dan objavlja prevedene izseke iz nekaterih najbolj gledanih televizijskih oddaj v Rusiji, kot je oddaja 60 minut na državni TV-postaji Rusija 1, ki jo vodita zakonca Olga Skabejeva in Evgenij Popov, najbrž dva od najbolj prepoznavnih ruskih propagandistov, in v kateri v zadnjih sedmih mesecih ni manjkalo pozivanja k popolnemu uničenju Ukrajine in iztrebljenju ukrajinske kulture ter k jedrskim napadom na države Zahoda.

Propagandistka Olga Skabejeva je prejšnji teden izrazila obžalovanje, da Rusija ni izvedla jedrskega napada na britansko prestolnico London med pogrebom kraljice Elizabete II., na katerem so bili številni svetovni voditelji. Konec aprila se je v etru medtem poigravala s preračunavanjem, koliko sekund bi potrebovala ruska jedrska raketa Satan, da bi dosegla prestolnice Velike Britanije, Nemčije in Francije, držav, ki dobavljajo orožje Ukrajini. Julija je Skabejeva Ukrajino označila za državo, ki to sploh ni, ki ne obstaja. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

V četrtek zvečer je Davisova opozorila, da nekateri uporabniki družbenih omrežij delijo njene videoposnetke, predelane z lažnimi podnapisi, ki ne sledijo besedam, izrečenim na televiziji. Po njenem mnenju je razlog za to jasen: njen projekt približanja kremeljske propagande vsem, ki ne razumejo rusko, je bil tarča (uspešne) sabotaže.

Kakšne so bile posledice? Svetovno znana tiskovna agencija Reuters oziroma njena veja za preverjanje podatkov je objavila vest, da po spletu krožijo posnetki ruskih televizijskih voditeljev z lažnimi podnapisi. Facebook (oziroma njegovo krovno podjetje Meta) je objave Julie Davis, ki vsebujejo prave podnapise, nato začel označevati kot zavajajoče.

Perhaps now people will understand why they shouldn't have shared clips where someone took my translated videos and added their own fake translations "for fun." This was the real purpose of doing that: now stupid @Facebook is marking my authentic translations with this notice. pic.twitter.com/uLmkiZtAAK