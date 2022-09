V Črni gori aretirali več ljudi, ki naj bi delali za rusko obveščevalno agencijo

Črnogorski policisti so danes zjutraj aretirali več črnogorskih in ruskih državljanov.

Eden od aretiranih je po poročanju črnogorskega portala Vijesti za rusko službo delal več kot deset let in je del širše združbe, katere člani so agenciji znani. Šlo naj bi za uslužbenca državne uprave.

U Podgorici su u toku pretresi na zahtjev Specijalnog tužilaštva zbog krivičnog djela špijunaža, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić.https://t.co/d8YxSAafSi — Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan) September 29, 2022

Med aretiranimi naj bi bili tudi ruski državljani

Isti vir navaja, da so današnje akcije le začetek aktivnosti, ki bodo razkrile sodelavce tujih obveščevalnih služb v Črni gori. Na vprašanje, ali drži, da so zaradi suma vohunjenja prijeli še več ljudi, na Agenciji za nacionalno varnost niso odgovorili.

V okviru te akcije so bile izvedene preiskave na več lokacijah v Podgorici, med katerimi so našli predmete, pomembne za preiskavo, je še povedal vir. Drugi vir portala Vijesti pa pravi, da je ta akcija del mednarodne akcije in da so med aretiranimi tudi ruski državljani.

"Policisti preiskujejo stanovanja in druge prostore več občanov zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ustvarjanja hudodelske združbe in vohunjenja. Do zdaj ni bila prostost odvzeta še nikomur," je povedal tiskovni predstavnik posebnega državnega tožilstva Vukas Radonjić.