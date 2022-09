Po grozljivem strelskem pohodu v Črni gori nov strelski incident

Na dvorišče družinske hiše v naselju Konik v Podgorici, kjer živi uslužbenec policije, sta bili danes zjutraj odvrženi dve bombi, od katerih je ena eksplodirala, so sporočili s črnogorske policijske uprave. Sledila je policijska preiskava, med katero so našli dva osumljenca. Med poskusom aretacije je ena oseba streljala na policiste, poroča Mina.

"Policija je identificirala dva osumljenca, od katerih je eden streljal v smeri policistov, nato pa uporabila strelno orožje, pri čemer je bil F. K. huje ranjen in so ga prepeljali v klinični center Črne gore. Umrl je za posledicami poškodb," je sporočila črnogorska policija in navedla, da so drugega osumljenca aretirali.

Avgusta na Cetinju moški izvedel strelski pohod in ubil 11 ljudi

Gre za nov strelski incident, potem ko je sredi avgusta na Cetinju moški po družinskem prepiru v strelskem pohodu ubil svoje najemnike, ženo in njena dva otroka, nato pa nadaljeval streljanje na sosede in pripadnike policije.

Po tem dogodku je bila črnogorska policija v javnosti deležna očitkov, da ji ni uspelo nevtralizirati napadalca. Tega naj bi po nekaterih navedbah ubil someščan. Skoraj dva meseca po dogodku policija uradnih ugotovitev preiskave še vedno ni objavila, tako da še vedno ni znano, kdo je ubil napadalca, poroča Mina.