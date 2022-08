Pokol v Črni gori: svoboda za junaka, ki je ubil množičnega morilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moškega, ki je streljal na množičnega morilca v Cetinju, so na tožilstvu zaslišali in ga izpustili.

Nenad Neno Kaluđerović iz Cetinja, ki je osumljen, da je v petek streljal na večkratnega morilca Vuka Borilovića, je bil zaslišan na višjem državnem tožilstvu v Podgorici, je izvedela Pobjeda.

To informacijo je za Pobjedo potrdila vodja državnega tožilstva Podgorica Lepa Medenica. Povedala je, da so s tožilstva po telefonu poklical Kaluđerovića, na kar se je po njenih besedah ​​ustrezno odzval. Zaslišala ga je dežurna tožilka.

Radiotelevizija Črne gore poroča, da so Nenada Kaluđerovića po zaslišanju izpustili.

Spomnimo, v petek se je v cetinjskem naselju Medovina zgodil najhujši pokol v zgodovini širšega območja, v katerem je bilo ubitih 11 in ranjenih šest ljudi. 34-letni Vuk Borilović se je po družinskem prepiru odpravil na ulico in streljal na mimoidoče. Po poročanju črnogorskega časnika Vijesti je bil 34-letni moški oborožen z lovsko puško.

Policisti so se na dogajanje nemudoma odzvali in strelca poskušali obvladati, vendar se ta ni predal in je streljal tudi nanje. Napadalca naj bi po zadnjih podatkih ubil someščan. Policija je ugotavljala, ali je smrt Vuka Borilovića, ki je v petek z lovsko puško pobil 10 sodržavljanov, posledica hude poškodbe s strelom, ki ga je izstrelila policija, ali naboj, ki ga je izstrelil Kaluđerović.