Po strelskem pohodu v Črni gori razglašeno tridnevno žalovanje

Do incidenta je prišlo v cetinjskem naselju Medovina, kjer naj bi se moški po družinskem prepiru odpravil na ulico in streljal na mimoidoče. Po poročanju črnogorskega časnika Vijesti je bil 34-letni moški oborožen z lovsko puško.

Policisti so se na dogajanje nemudoma odzvali in strelca poskušali obvladati, vendar se ta ni predal in je streljal tudi nanje. Napadalca naj bi po zadnjih podatkih ubil someščan, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Predsednik države strelski pohod označil za tragedijo brez primere

Dve osebi so hospitalizirali v cetinjski bolnišnici in sta izven življenjske nevarnosti. Štiri osebe so hospitalizirali in operirali v Kliničnem centru Črne gore, od koder sporočajo, da je eden od operiranih še vedno življenjsko ogrožen, poroča beograjski spletni portal N1.

Med šestimi ranjenci so tudi mladoletne osebe in policist.

"Kaj reči na tej točki? Črna gora je veliko izgubila. Težko se bo vrniti v družbeno normalnost," je v odzivu po obisku ranjenih dejal črnogorski premier Dritan Abazović. Tudi predsednik države Milo Đukanović je na Twitterju strelski pohod označil za tragedijo brez primere. "Žalujočim družinam in vsem, ki so izgubili svoje najdražje, izrekam iskreno sožalje. Vsi mi kot družba moramo biti solidarni z njimi v teh težkih časih," je zapisal in ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje.

Po celotni državi je vlada razglasila tridnevno žalovanje

Svojcem preminulih in črnogorskemu premierju je sožalje ob tragičnem dogodku izrekel tudi premier Robert Golob, ki je prek vladnega profila na Twitterju ostro obsodil strelski pohod.

Črnogorski notranji minister Filip Adžić je na novinarsko vprašanje, ali meni, da bi lahko policija reagirala hitreje, odgovoril, da se mu zdi prezgodaj govoriti o tem. "V tem trenutku nikakor ne bi želel obremenjevati družin, ki trpijo in s katerimi sočustvujemo," je dejal in dodal, da je po njegovih informacijah policist, ki je poskušal ustaviti storilca, utrpel poškodbo glave in ramen.

Vlada Črne gore je v petek zvečer razglasila tridnevno žalovanje po vsej državi. V skladu s sklepom vlade bodo ti dnevi žalovanja sobota, nedelja in ponedeljek.

"Ob tridnevnem žalovanju bodo v skladu z zakonom o državnih simbolih in dnevu državnosti na vseh stavbah državnih organov in organov lokalne samouprave ter javnih zavodov izobešene zastave," so zapisali v izjavi vlade. Na dan žalovanja na javnih mestih ne bodo izvajali javnih, kulturnih in zabavnih programov, v gostinskih objektih pa ne bodo predvajali glasbe. Tudi elektronski in drugi mediji bodo dolžni svoje programske vsebine prilagoditi dnevu žalovanja.