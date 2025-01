Črnogorski študenti so v soboto izvedli nov protest v Podgorici, na katerem so terjali odgovornost vladajočih za smrtonosni strelski pohod na Cetinju 1. januarja. Če vladajoči ne izpolnijo njihovih zahtev, ki vključujejo odstopa pristojnega ministra in podpredsednika vlade, grozijo z državljansko nepokorščino.

Protest je organizirala neformalna skupina študentov, zbrana pod imenom Kam jutri? (Kamo Šutra?), poročajo regionalni mediji. Demonstracije je sprožil strelski pohod, v katerem je 45-letnik na prvi dan leta ubil 13 ljudi, na koncu pa sodil še sam sebi.

Zahtevajo odstopa ministra in podpredsednika vlade

Protestniki od premierja Milojka Spajića zahtevajo, da najpozneje do sobote, ko bo minil en mesec od strelskega pohoda, skliče novinarsko konferenco, na kateri naj predstavi, kako je vlada do zdaj ukrepala v zvezi s to tragedijo. Študenti med drugim zahtevajo tudi odstopa ministra za notranje zadeve Danila Šaranovića ter podpredsednika vlade za varnost in obrambo Alekse Bečića.

Vlada je po strelskem pohodu napovedala ukrepanje glede nezakonitega posedovanja orožja, kar protestniki pozdravljajo, a zahtevajo hitrejše ukrepe. Obenem želijo reformo policije ter izboljšanje skrbi za duševno zdravje prebivalstva.

Če vlada zahtevanih ukrepov ne bo izpolnila, po vzoru srbskih kolegov grozijo z državljansko nepokorščino. Enako kot srbski študenti, ki od novembra vsak protivladni protest začenjajo s 15-minutnim molkom za žrtve zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, se je shod v Podgorici začel s 13 minutami molka za žrtve s Cetinja.

V napadu, ki se je zgodil manj kot tri leta po podobnem strelskem pohodu v istem kraju na jugu Črne gore, sta bila med ubitimi dva otroka. Tri osebe so bile huje ranjene.