V Podgorici več tisoč študentov protestiralo po nedavnem strelskem napadu na Cetinju

V Podgorici je v četrtek potekal protest, ki so ga organizirali študenti po strelskem napadu v Cetinju 1. januarja. Več tisoč ljudi je mirno protestiralo in med drugim pozivalo k odstopu notranjega ministra Danila Šaranovića in k boljši skrbi za duševno zdravje. Protest se je končal pred poslopjem vlade s 13-minutnim molkom za 13 žrtev napada.

Protest je organizirala neformalna skupina študentov, zbrana pod imenom Kam jutri? (Kamo sutra?). Predstavniki skupine so pozivali tudi k odstopu Alekse Bečića, podpredsednika vlade, pristojnega za varnost, k sprejemu sodobnejše zakonodaje o posedovanju orožja, reformi policije in vnovični uvedbi državljanske vzgoje v šole.

Med novimi pozivi, ki so jih izpostavili protestniki, je izboljšanje institucionalnega pristopa k skrbi za duševno zdravje v Črni gori, so poročali srbski mediji.

Že drugi protest, zaostritev zakonodaje glede orožja

Na drugem protestu po napadu se je zbralo več tisoč protestnikov, je poročal hrvaški portal Index.

S črnogorskega notranjega ministrstva so sporočili, da je protest "potekal mirno, brez kršitev javnega reda in miru ter incidentov, ob spoštovanju pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja", navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

V strelskem napadu je 45-letni napadalec na več lokacijah na Cetinju ubil 12 ljudi, štiri pa huje ranil. Zatem je sodil še sebi. Napad je v Črni gori sprožil ogorčenje javnosti. Premier Milojko Spajić je med drugim napovedal drastične kazni za nezakonito posedovanje orožja.

