Črna gora želi članica EU postati do leta 2028. Kos: Ostati morate popolnoma posvečeni.

Po srečanju s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem je Kos poudarila, da mora biti pristop države k EU nacionalni projekt, v katerega so vključeni vsi, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

"In ta proces temelji predvsem na zaslugah. Sem v vaši ekipi in podpirala vas bom na vsakem koraku," je zagotovila.

Po njenih besedah se danes vsi strinjajo glede potrebe po večji in močnejši EU. Ocenila je, da ima Črna gora realne možnosti, da pristopna pogajanja z Brusljem zaključi v času njenega mandata.

Milatović: Črna gora je najnaprednejša kandidatka za članstvo

Milatović je medtem dejal, da je Črna gora najnaprednejša kandidatka za članstvo in da je njen primarni cilj, da članica postane do leta 2028, navaja Mina.

"V tem kontekstu moramo izkoristiti zagon širitvene politike, ki zahteva intenziven politični dialog, nadaljevanje domačih reform, pa tudi stalno podporo naših evropskih partnerjev," je poudaril in dodal, da je obisk komisarke kmalu po nastopu mandata potrditev obojestranske zavezanosti širitveni politiki.

Predpogoj za to, da bi Črna gora naredila korak naprej v pristopnem procesu, je, da domači politični akterji pokažejo resnično politično voljo in zavzetost za to, je dejal Milatovič. Po njegovih besedah mora zato država tudi premagati ustavno in parlamentarno krizo, v kateri se je znašla.

Kos: Črna gora mora ostati popolnoma posvečena evropski poti

Kos se je v Črni gori sestala tudi s premierjem Milojkom Spajićem, ki se je evropski komisarki zahvalil za obisk in prav tako poudaril, da želi njegova država zapreti vsa poglavja v pristopnem procesu do leta 2026, poroča črnogorska javna radiotelevizija RTCG.

Dodal je, da bo za to potrebno ogromno osredotočenosti in enotnega delovanja oblasti in opozicije. Pomen političnega konsenza za pot v EU je poudarila tudi Kos.

Komisarka je na novinarski konferenci po srečanju s Spajićem poudarila še, da mora Črna gora ostati popolnoma posvečena evropski poti, in izrazila podporo civilni družbi v državi. Ob tem je izrazila sožalje žrtvam nedavnega strelskega pohoda na Cetinju, ranjenim pa zaželela čimprejšnje okrevanje.

Kos ima za danes na programu še nagovor v črnogorskem parlamentu, sicer pa se bo v državi, ki je pogajanja z EU začela junija 2012, mudila še v petek. Februarja bo nato obiskala še Albanijo, ki želi pogajanja z Brusljem zaključiti do konca leta 2027.