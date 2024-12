Srečanje v Sloveniji bo po premierjevih besedah priložnost za izmenjavo pogledov na širitev Evropske unije in tudi na razmere v svetu.

Širitev EU, za katero bo v prihodnjih petih letih pristojna nova evropska komisarka iz Slovenije, je sicer ena od tem današnjega zasedanja Evropskega sveta. V sredo pa je potekal vrh EU−Zahodni Balkan.

Premier je sredine pogovore z voditelji šesterice zahodnobalkanskih držav označil za zelo iskrene in plodne. Razpravo je na eni strani zaznamovalo nezadovoljstvo držav kandidatk iz regije zaradi blokad držav članic, na drugi pa velik zagon oziroma želja po tem, da bi pri širitvi naredili premik.

Slovenija se zavzema za spremembo pravil

"Mislim, da bomo morali biti pragmatični in zadržati politično enotnost na strani Evropske unije, če želimo izpeljati širitev. Hkrati pa moramo tudi z državami kandidatkami najti nov način dialoga in pristopnih pogajanj. Verjamem, da lahko tudi znotraj pogodbe EU najdemo nekoliko fleksibilnejši način, ko ni vsak korak podvržen bilateralnemu izsiljevanju," je povedal Golob.

Pojasnil je, da se Slovenija zavzema za spremembo pravil, ki bi olajšala pristopna pogajanja, in da bi bilo v začetni fazi pogajanj "na mizi manj bilateralnih vprašanj".

Eden od načinov za to je po premierjevem mnenju, da bi države članice v Svetu EU o posameznih korakih v pristopnih pogajanjih namesto s soglasjem odločale s kvalificirano večino. Še boljše pa bi bilo, da sploh ne bi bilo treba glasovati o vsakem koraku, je povedal.

"Obstajajo različni pogledi. Nekateri menimo, da ni nujno, da se o vsakem koraku glasuje na Svetu EU, ampak da je Komisija dovolj usposobljena, da bi lahko dobila mandat, da stvari izpelje sama v komunikaciji s kandidatko," je pojasnil Golob.

Blokade kandidatkam

O blokadah pristopnih pogajanj obstoječih članic z državami kandidatkami, ki so se nazadnje zgodile v primeru Črne gore in Srbije, sta na sredini novinarski konferenci ob vrhu EU−Zahodni Balkan spregovorila tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ta je opozorila, da je že za prehod na odločanje s kvalificirano večino − tj. 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalcev EU − potrebno soglasje. "Torej ne obstaja način, da bi kar izbrali odločanje s kvalificirano večino," je povedala.

Costa pa je vnašanje dvostranskih vprašanj med državami članicami in kandidatkami za članstvo v proces širitve EU označil za nepravično in napovedal, da se bo osebno vključil v reševanje teh vprašanj.