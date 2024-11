Evropski parlament bo danes na zasedanju v Strasbourgu glasoval o novi Evropski komisiji z Ursulo von der Leyen na čelu, ki bo mandat nastopila v nedeljo. Obeta se ji široka podpora. Še pred glasovanjem bo predsednica komisije poslancem predstavila svojo ekipo in delovni program za prihodnjih pet let.

Podporo novi komisiji obljubljajo tri osrednje politične skupine EPP, S&D in Renew, ki so prejšnji teden sklenile dogovor o sodelovanju. Pri Zelenih so razdeljeni, a naj bi nekaj več kot polovica evroposlancev podprla komisijo. Za pa bo glasoval tudi del poslancev skrajno desne ECR.

Po zapletih parlament potrdil vse kandidate

Osrednji točki spora sta bila za zaslišanjih kandidata za podpredsednika komisije Španka Teresa Ribera, ki bo pristojna za čisti, pravični in konkurenčni prehod, in Italijan Raffaele Fitto, ki bo pristojen za kohezijo. Parlament je sicer po dolgotrajnem političnem dogovarjanju potrdil vse kandidate.

Von der Leyen bo predstavila svojo ekipo

Še pred glasovanjem o novi komisiji bo konferenca predsednikov parlamenta, v kateri sodelujejo predsednica Roberta Metsola in vodje osmih političnih skupin, uradno zaključila postopek zaslišanj kandidatov. Von der Leyen pa bo na seji evropskim poslancem predstavila svojo 26-člansko komisarsko ekipo in delovni program za prihodnjih pet let.

Osrednji prednostni nalogi nove Evropske komisije bosta glede na politične smernice, ki jih je predsednica predstavila sredi julija pred imenovanjem za drugi mandat, krepitev evropske obrambne industrije in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.