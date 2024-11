Von der Leyen se je slišala z Golobom: nad Marto Kos je izredno navdušena

Premier Robert Golob je danes v telefonskem pogovoru kandidatki za evropsko komisarko za širitev Marti Kos čestital za uspešno zaslišanje in potrditev pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. "Verjamem, da bo Marta Kos s svojim delom in vizijo odločno prispevala k večji in močnejši EU," je poudaril.

Zelena luč odbora potrjuje, da je bila njena kandidatura za članico Evropske komisije iz Slovenije dobra odločitev, je dodal Golob, je vlada sporočila na družbenem omrežju X.

Golob se je slišal tudi z Ursulo von der Leyen

Premier je bil tudi v stiku s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je Golobu po zaslišanju izrazila iskreno navdušenje nad prihodnjo komisarko, so še sporočili.

Ursula von der Leyen je izrazila izredno navdušenje nad prihodnjo evropsko komisarko Marto Kos. Foto: STA

Arčon: Niti za trenutek nisem podvomil

Kandidatki za evropsko komisarko je za "odlično opravljeno predstavitev" čestital tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, ki, kot je poudaril, ni niti za trenutek podvomil o tem, da bo s svojim znanjem, razgledanostjo, zmernostjo in sposobnostjo izražanja prepričala evropske poslance.

"Veselimo se začetka dela nove sestave Evropske komisije, v kateri bo Slovenija s svojo komisarko imela izjemno pomembno vlogo," je v izjavi za javnost sporočil Arčon in dodal, da je širitev področje, ki bo v veliki meri oblikovalo prihodnost Evrope.

Kos prejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta

Slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev Marta Kos je po današnjem zaslišanju prejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, so sporočili iz liberalne politične skupine Renew, ki ji pripada tudi Kos.

Za njeno imenovanje so po neuradnih informacijah poleg koordinatorja liberalcev glasovali še predstavniki desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D), Zelenih ter skrajno desne skupine Evropskih konservativcev in reformistov, ki imajo skupaj 59 od 79 članov Afeta. Potrebovala je podporo skupin z najmanj 51 člani. Preostale tri od skupno osmih skupin je medtem po neuradnih informacijah niso podprle. To so skupina Evropske levice ter skrajno desni skupini Domoljubi za Evropo in Evropa suverenih narodov.