Z imenovanjem Marte Kos na tako strateško pomembno mesto v Evropski komisiji je bilo prepoznano to, za kar se Slovenija zavzema v zadnjih dveh letih – trdno pozicioniranje v jedru Evrope ter pogled proti neposredni soseščini z namenom zagotavljanja stabilnosti in miru, je na današnji skupni novinarski konferenci ob obisku evropske komisarke menil premier Robert Golob.

Dejal je, da ima EU "zgodovinsko priložnost in tudi dolžnost, da kandidatkam za članstvo odpre svoja vrata". Ob tem je izrazil prepričanje, da je komisarka Kos prava oseba za uresničitev tega poslanstva. Omenil je željo, da bi se širitev EU začela še v času njenega mandata.

Kos je resor za širitev prav tako označila za enega najpomembnejših v trenutni sestavi Evropske komisije, samo širitev pa za eno najuspešnejših vidikov zunanje politike EU. Menila je, da je trenutno razpoloženje do širitve v Bruslju izjemno pozitivno.

Tudi EU čakajo reforme

Ob tem mora EU po njenih besedah delati tudi na reformah, da bo sama pripravljena sprejeti nove članice, ko bo katera od kandidatk za članstvo prišla do konca procesa približevanja Uniji.

Ocenila je, da bi bilo v času njenega mandata lahko zaprtih več kot sto pogajalskih poglavij z različnimi državami kandidatkami.

Dodala je, da bo kmalu obiskala dve državi na Zahodnem Balkanu, ki sta do zdaj prišli najdlje v procesu približevanja, to sta Črna gora in Albanija. Ob tem je napovedala tudi obiske na Poljskem, Danskem in v Moldaviji.

Ena izmed glavnih tudi vojna v Ukrajini

Kos je namreč kot komisarka za širitev pristojna za nadaljnjo podporo Ukrajini pri njenem spopadanju z rusko agresijo, vojna v evropski soseščini pa bo ena najpomembnejših tem, ki bo zaznamovala njen mandat.

Kos, ki je položaj skupaj s preostalimi člani nove sestave Evropske komisije uradno prevzela 1. decembra, je že dan pred uradnim začetkom mandata obiskala Kijev. Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je takrat obljubila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da Ukrajina pride do ciljne črte pogajalskega procesa.

Komisarka Kos se danes mudi na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je 1. decembra prevzela položaj. Srečanju s premierjem Golobom bosta sledili še ločeni srečanji s predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.