Črnogorski svet za nacionalno varnost je na petkovi izredni seji, ki jo je Milojko Spajić sklical po sredinem strelskem napadu, sprejel več ukrepov za zagotavljanje večje varnosti v državi. Napovedali so tudi novi zakon o orožju.

Vsi, ki zakonito posedujejo orožje, bodo za podaljšanje dovoljenja za posedovanje orožja do konca leta po besedah Spajića morali opraviti stroge psihološke in varnostne ocene.

Nezakonito orožje bodo morali predati oblastem

Tiste, ki orožje posedujejo nezakonito, bodo strogo kaznovani, če ga v naslednjih dveh mesecih ne bodo prostovoljno predali, Spajić pa je po poročanju podgoriških Vijesti poudaril, da zanje ne bo milosti. "Končali bodo v zaporu in nisem prepričan, da bo posedovanje nezakonitega orožja ob drakonskih ukrepih postalo norma," je dejal.

Pred sedežem vlade so medtem v petek potekali protesti zaradi nezadovoljstva državljanov nad odzivom policije med napadom. Protestniki so vzklikali imena ubitih, pozivali k odgovornosti in nosili transparente, na katerih je med drugim pisalo "Vaše roke so krvave" in "Sistem je gnil".

Zaradi tragedije so se v državi začeli vrstiti tudi pozivi k odstopu notranjega ministra Črne gore Danila Šaranovića.

Spajić je v petek dejal, da je ob napadu na Cetinju posredovalo več kot 150 policistov. Obenem je poudaril, da ne prenaša odgovornosti na tiste, ki so pod njim, ter da prevzema polno odgovornost za vse, kar se dogaja v Črni gori. "Če državljanom to ne ustreza, obstajajo volitve, kjer se lahko izrečejo," je izjavil.

Napadalec je morilski pohod začel v gostilni, kjer se je zapletel v prepir, in ga nadaljeval na še štirih lokacijah. Skupno je ubil 12 ljudi, med njimi dva otroka, stara deset in 13 let, pa tudi člane lastne družine. Še štiri ljudi je huje ranil. Nato se je ustrelil.

Cetinje na jugu Črne gore je bilo tudi avgusta 2022 prizorišče strelskega pohoda moškega, ki ga je sprožil družinski prepir. V napadu je umrlo 11 ljudi, vključno z napadalcem.