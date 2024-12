Srbija v pričakovanju razsodbe v zadevi Ribnikar

Danes ob 13. uri naj bi na višjem sodišču v Beogradu izrekli prvostopenjsko sodbo staršema dečka, ki je 3. maja lani s streli iz očetove pištole ubil devet učencev in šolskega varnostnika, pri tem pa ranil še šest ljudi. Storilcu niso sodili, ker po zakonu za svoje dejanje ni kazensko odgovoren, saj je bil v času, ko je zagrešil poboj, star manj kot 14 let, poroča srbski novičarski portal N1.

Tožilstvo je za dečkovega očeta Vladimirja Kecmanovića zahtevalo enotno kazen 14 let in 11 mesecev zapora, za mamo Miljano Kecmanović pa enotno kazen pet let in pet mesecev zapora ter denarno kazen 500 tisoč dinarjev (4.100 evrov). Za inštruktorja v strelskem društvu Partizan Nemanjo Marinkovića tožilstvo zahteva tri leta zapora.

Prav tako je glavni tožilec višjega državnega tožilstva Nenad Stefanović za Miljano Kecmanović predlagal podaljšanje prepovedi približevanja, srečanja ali komuniciranja s sinom, ki je zagrešil množični umor, ker še vedno obstajajo okoliščine, zaradi katerih je bil ta ukrep izrečen in podaljšan.

Sojenje se tako po 11 mesecih zaključuje. Ves čas je bilo zaprto za javnost, a je razglasitev sodbe po zakonu javna.

Še vedno poteka "velika pravda"

Po pisanju N1 se ob 10. uri nadaljuje tudi eden od petih pravdnih postopkov, bolj znan kot "velika pravda" v zadevi Ribnikar.

Postopek je sprožilo 27 članov oškodovanih družin, ki tožijo storilca K. K., njegove starše in šolo Vladislav Ribnikar za odškodnino za nepremoženjsko škodo zaradi pretrpljenih duševnih bolečin ob izgubi bližnjih.

Na prejšnjem naroku bi morala predstavnica komisije sodnih izvedencev, ki je pregledala mladoletnega K. K., predstaviti ugotovitve iz poročila, ki so ga pripravili. Izvedenska komisija je namreč pripravila poročilo o dečkovi sposobnosti razmišljanja, a ga predstavnica takrat ni predstavila, ker je sodnica zahtevala dopolnitev vsebine poročila z navedbo medicinske dokumentacije, ki je bila v poročilu uporabljena. Tudi ta sodni proces naj bi prehajal v zaključno fazo.

Foto: Guliverimage

Česa sta obtožena starša?

Oče Vladimir Kecmanović je obtožen nepravilne hrambe orožja v stanovanju, zaradi česar je sinu K. K. uspelo priti do njega, ga odnesti v šolo in zagrešiti zločin. Očitajo mu kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, materi Miljani pa nedovoljeno posedovanje orožja in eksplozivnih naprav, saj so med policijsko preiskavo v šoli na enem od tulcev našli njene biološke sledi.

Čeprav na začetku sojenja nista bila obtožena kaznivega dejanja zlorabe in zanemarjanja mladoletnega otroka, pa je višje državno tožilstvo v Beogradu oktobra razširilo obtožnico. Očita jima zanemarjanje duševnega in čustvenega stanja svojega otroka, tako da se nista ustrezno odzvala na otrokove občutke, da je v razredu, ki ga je obiskoval, zavrnjen in nesprejet.

Obtožnico so razširili po tem, ko je morilec zapustil bolnišnico, v kateri je od poboja, in na sodišču pričal v kazenskem postopku proti svojima staršema.

Zakonca Kecmanović vse od začetka sodnega procesa zanikata očitana kazniva dejanja.