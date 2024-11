Izpoved očeta umorjene deklice: Kecmanovići so bolna družina, govorijo samo o sebi

Del staršev otrok, ki jih je morilec 3. maja lani ubil na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, je zapustil sodno dvorano, kjer se je danes nadaljevalo sojenje njegovima staršema Vladimirju in Miljani Kecmanović.

Kurir razkriva, da je bilo staršem umorjenih otrok boleče poslušati predstavitev Vladimirja Kecmanovića o "druženju, učenju in pogovoru" z mladoletnim morilcem.

"Začel je govoriti, da sta tako rekoč idealna starša, da se s sinom družita, učita in pogovarjata, kar so starši težko poslušali. Povedal je še, da je sina vodil na številne dejavnosti, robotiko, matematiko, gimnastiko, potapljanje, nogomet, odbojko, pa tudi, da sta hodila v galerije, na koncerte," razkriva Kurir.

Kecmanović pa na današnjem zaslišanju ni hotel odgovarjati na vprašanja vrhovnega državnega tožilca Nenada Stefanovića in dveh državnih tožilcev glede strelišča, ki ga je obiskal z dečkom in ga tam učil streljanja.

Oče umorjene deklice: Mejo kazenske odgovornosti je treba znižati s 14 na 12 let

Oče umorjene deklice Angeline Anđelko Aćimović opozarja na absurdnost zakona, ki ne pozna kazenske odgovornosti otrok, mlajših od 14 let, tudi če so storili huda kazniva dejanja, piše Kurir. Poudarja, da je treba izkoristiti trenutno situacijo za znižanje meje kazenske odgovornosti na 12 let, saj ni nobenega resnega razloga, da tega ne bi storili. Opozarja tudi na pravne praznine v zvezi s starševsko odgovornostjo za dejanja otrok, kar dodatno otežuje situacijo.

"V sodobni družbi so starši dolžni ne le zagotoviti materialne pogoje za svoje otroke, ampak jih tudi primerno vzgajati. V digitalni dobi, kjer otroci večino časa preživijo pred zasloni različnih naprav, postaja izobraževanje vse bolj kompleksno. Pravila, ki bi urejala to področje življenja, so žal pogosto nejasna, problem pretirane uporabe tehnologije pa prizadene tudi mnoge starše. Zaradi tega ne prepoznajo resnosti situacije in ne čutijo potrebe, da bi se aktivno vključili v vzgojo svojih otrok," je za Kurir povedal Aćimović.

Staršem umorjenih otrok je bilo boleče poslušati predstavitev Vladimirja Kecmanovića. Foto: Pixsell

Kot pravi, sta bila v konkretnem primeru starša seznanjena s sinovo uporabo računalnika, igranjem igric, ki so za njegovo starost prepovedane, pa tudi z gledanjem satanističnih in mizoginih filmov.

"Starši so vse to vedeli, a mu tega niso prepovedali in se posvetovali s psihologom. Tudi v šoli so morali videti, da je s tem otrokom nekaj narobe in da ima neko težavo v osebnostnem razvoju, psihološkem profilu. Vedeli so, kaj njihov otrok počne, in niso storili ničesar. Otrok, ki ima takšne notranje težave in je zanemarjen, ima še dodatno notranjo željo, da bi to spremenil v zločin, hkrati pa ima dostop do orožja in se z njim uri. Je idealen množični morilec, kakršnega niti v Ameriki absolutno niso imeli priložnosti ustvariti," še pravi Anđelko Aćimović.

"Nerazumljivo je, kako imata še vedno moč govoriti samo o sebi"

Ko gre za odziv družine Kecmanović, Aćimović pravi, da je popolnoma nerazumljivo, da imata starša še vedno moč govoriti zgolj in samo o sebi. "To o njih pove, da so vsi bolni in potrebujejo pomoč. Simptomatično je, da se starši dečka, ki je pri Nišu ubil prijatelja, pa tudi starši Uroša Blažića obnašajo enako in da vsak govori samo o sebi," še pravi Anđelko.

Kot pravi, se pri takih ljudeh vse začne z lažnim občutkom zapostavljenosti. "Vse se začne z lažnim občutkom, da so zapostavljeni, in nato začnejo ustvarjati svoj 'film', pri čemer so prepričani, da bi probleme morali reševati po svoje."

Kecmanović na današnjem zaslišanju ni hotel odgovarjati na vprašanja vrhovnega državnega tožilca Nenada Stefanovića in dveh državnih tožilcev glede strelišča, ki ga je obiskal z dečkom in ga tam učil streljanja. Foto: Pixsell Anđelko Aćimović o specifičnem odnosu dečka morilca do njegovih staršev, predvsem do matere, pravi: "Prava mati bi skrbela zanj, imeli pa so gospodinjo. Če mama nima tistega intimnega odnosa, objema, pogovora, vsega tega, kar bi morala imeti, da mu pokaže, kaj je empatija, otroku nekaj manjka. Njegova mama pa je, vsaj tako je rekla, delala ravno nasprotno. Govorila je, da so čustva prepovedana, da se tako kaže šibkost, da je treba biti možat in močan. Ko vse to vidiš in slišiš, ti je jasno, da je to hudičeva družina in je iz take družine težko pričakovati kaj drugega," je dejal Ačimović.

Poudarja, da zanj ni pravice in da si le želi, da se vse skupaj čim prej konča. "Zame je edina pravica, da mi otroka vrnejo, to pa ni mogoče in zato mi je vseeno. Naš cilj ni, da se borimo za čim več let njihovega zapora. Zame je pomembno, da poskušamo storiti vse, da se takšne stvari preprečijo in da ne pride do uničenja življenj otrok. Nikoli ne bodo boljši ljudje. Pričakovali smo, da imajo neko zavest, in ker je nimajo, niti sto let zapora ne bo dovolj, da bi se kaj spremenilo. Samo naj se to čimprej konča, da nas ne bodo več zmerjali," je zaključil oče umorjene deklice.