14-letnega Kosto K., ki je lani maja v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v strelskem pohodu ubil deset ljudi, so danes znova privedli na specializirano sodišče v Beogradu, kjer priča v procesu proti svojim staršem. Deček po navedbah agencije Tanjug danes odgovarja na vprašanja staršev in družinskih članov umorjenih otrok.

"Danes bi se moralo nadaljevati zaslišanje mladoletnega morilca, imamo možnost za dodatna vprašanja. Skušali bomo razumeti, kako so se zgodili dogodki 3. maja, kakšni so bili motivi in ​​kaj je hotel doseči. Gremo v smer obsodbe. Njegovo pričanje ni odločilno, je pa pomembno," je še pred začetkom povedal odvetnik družin umorjenih otrok Ognjen Božović.

Ker je sojenje zaprto za javnost, zanesljivih informacij iz dvorane ni. Znano je, da so starši pripravili 250 vprašanj za mladoletnika, ki je ubijal. 14-letnik bo odgovarjal tudi na vprašanja svojih staršev, saj sta zakonca Kecmanović to zahtevala od sodnika.

"Zakaj si mi ubil edinca?"

"Zakaj si mi ubil edinca?" je štirinajstletnika z drhtečim glasom vprašala ena od mam umorjenih otrok. Odgovora po poročanju Telegrafa naj ne bi dobila. Morilec je ostal tiho, zbrani v dvorani pa so planili v jok.

Ko je Suzana Stanković Čikić, mati umorjenega Andrije Čikića, morilca vprašala, zakaj je to storil, je ta odvrnil: "Počutil sem se zavrnjenega," nato pa mu je postalo slabo. Po neuradnih informacijah portala Blic je 14-letnik pobledel in začel hlastati za zrakom, zato so posredovali zdravniki. Izmerili so mu srčni utrip in ker je bil ta hitrejši, kot je to običajno, je pričanje nadaljeval sede.

Prejšnji teden je 14-letni Kosta K. med zaslišanjem dejal, da je bil glavni razlog za masaker kričanje mame, ki je od njega vedno želela najboljše, in da mu strelski pohod ne bi uspel brez očetove pištole, ki je bila pri roki.