Deček, ki je lani v Srbiji ubil deset ljudi, bo pričal proti staršem

Ali bo 15-letnik sam pričal in odgovarjal na vprašanja, še ni znano. Najverjetneje bo pričal za steklom. Pred tem je pričal prek videoklica iz posebne ustanove, kjer je nastanjen od dneva, ko je izvedel strelski pohod.

Dečka so na sodišče pripeljali z reševalnim vozilom v spremstvu policijskih avtomobilov. Pred posebnim sodiščem so oboroženi policisti s puškami, ki varujejo sodišče.

Blic je objavil posnetek prihoda dečka na sodišče.

Pred beograjsko sodišče so prišle tudi žalujoče družine žrtev. Na sodišču vladajo strogi varnostni ukrepi, sojenje je zaprto za javnost, kljub temu pa je medijem po temeljitem pregledu vsega, kar imajo pri sebi, dovoljen vstop na sodišče za deset minut.

Žalujoči starši in novinarji pred sodiščem v Beogradu. Foto: Pixsell

Ovadili so dečkova starša

Glede na to, da je bil Kosta v času strelskega napada mlajši od 14 let, ni kazensko odgovoren za svoja dejanja, zato na beograjskem sodišču že dlje časa sodijo njegovim staršem.

Dečkovega očeta Vladimirja Kecmanovića so ovadili, ker je dečka učil streljati in ker ni pravilno zavaroval pištol. Mama Miljana Kecamnović pa je obtožena, da je imela nezakonito v lasti strelivo, saj so njen DNK našli na enem od orožij, najdenem v učilnici. Ovadili so tudi inštruktorja na strelišču, ker je policistom povedal, da fant nikoli ni streljal na strelišču, posnetki pa so pokazali drugače.

Mami grozita dve leti in pol zapora, njenemu možu pa dvanajst. Sinovo dejanje oba obžalujeta, krivde ne priznavata.

Objavljen delček dečkovega pričevanja

Blic je na predvečer pričanja pred dvema dnevoma objavil dele dečkovega pričevanja. "Nisem imel namena pobiti vseh učencev, ki so bili tisto jutro pri pouku zgodovine, ampak sem nameraval začeti v razredu, ki sem ga sam obiskoval. Prinesel sem 92 nabojev in hotel sem porabiti vse strelivo," je povedal 15-letnik. Povedal je tudi, da ga je oče peljal na strelišče in da je bil "ponosen na to, da strelja".

Idejo je dobil med gledanjem dokumentarnega filma o pokolu na srednji šoli Columbine na YouTubu, zanj pa se je odločil, ker je imel občutek, da ga sošolci ne cenijo in ker se nikakor ni mogel ali znal vključiti v družbo. "Dve minuti čez osmo uro zjutraj sem fotografiral orožje v dnevni sobi, vzel nahrbtnik, spravil vanj orožje in šel v šolo. Načrt je bil, da zamudim k prvi uri, da bi bili vsi že v učilnici. Preden sem začel streljati, sem rahlo okleval. Razmišljal sem, da bi poklical mamo in šel domov, a je v tistem trenutku do mene stopil varnostnik in me vprašal, ali bi rad šel v razred. Bilo je še dve minuti do začetka ure. Rekel sem mu, da bom še počakal, nakar me je zagrabila panika. Zdelo se mi je, da mi predstavlja grožnjo. Mogoče zato, ker bi mi lahko preprečil vrnitev domov," je povedal v preiskavi.

Takoj zatem je začel streljati, najprej varnostnika, nato tri deklice na hodniku, potem pa je stopil v učilnico. "Ko sem vstopil v učilnico, nisem nikogar prepoznal. Vem, da je bila notri učiteljica, saj so mi rekli, da sem jo ranil. Ne vem, zakaj sem nehal streljati, saj sem imel dovolj nabojev. Skočil sem skozi okno in poklical policijo. Mislil sem, da je prav, da se predam. Bilo me je tudi strah, da bi mi kdo kaj naredil ali me celo ubil."

Pred napadom je spisal seznam vrstnikov, ki jih je nameraval ubiti. Vseboval je 22 imen, a je seznam kasneje zavrgel. "Ne vem točno, o čem sem takrat razmišljal. Nisem pa hotel streljati v nekoga, s komer sem v dobrih odnosih," je povedal na zaslišanju.

Krivdo je priznal, a brez večjega obžalovanja. In zakaj je to storil? "Čisto tako, da vem, kako je. Zaradi sebe." Kako bo videti njegovo nadaljnje življenje, ne ve, zaveda pa se, da ne bo normalno. Pred strelskim napadom je tudi preveril, kakšna kazen ga čaka.