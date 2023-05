Masaker na šoli v Srbiji: so našli ključno pričo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska policija je danes zaslišala nekdanjo varuško 13-letnega Koste K., ki je na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu 3. maja izvedel strelski pohod in vzel skupno deset življenj. Po poročanju srbskih medijev gre za eno od glavnih prič v preiskavi masakra, saj naj bi varuška s fantom med njegovim odraščanjem pogosto preživela več časa kot njegovi starši.

Varuško oziroma dojiljo Koste K. je srbska policija zaslišala po pričevanju njegove mame, ta je med policijskim pridržanjem kriminalistom razkrila, da je bila ena od oseb, ki so najverjetneje ključno vplivale na razvoj fantove osebnosti, varuška. Paziti ga je namreč začela že, ko je bil star šele 11 mesecev, sodelovanje z njo pa so fantovi starši končali šele pred nekaj leti, je poročal srbski tabloid Informer, povzeli pa so ga tudi drugi srbski mediji.

Po poročanju portala, ki se sklicuje na dobro obveščeni vir, je varuška med današnjim zaslišanjem preiskovalcem strelskega pokola na osnovni šoli Vladislav Ribnikar razkrila vse, kar je vedela o trinajstletniku, ki je vihtel strelno orožje, o njegovi sestri in njunih starših.

13-letni učenec Kosta K. je na svoji osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu z očetovo pištolo ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa jih je sedem, od katerih je kasneje umrla še ena deklica. Foto: Guliverimage

Med drugim naj bi varuška kriminalistom povedala, da je bil Kosta K. v času, ki sta ga preživela skupaj, priden, poslušen in pameten otrok in pozneje fant. Po njenih besedah je bil nadpovprečno inteligenten in uspešen pri tako rekoč vsaki stvari, ki se je je lotil, poroča Informer.

Varuška je po pisanju portala še dejala, da v času, ko je bila še zaposlena pri njegovih starših, nič ni nakazovalo na to, da bi bil sposoben zakriviti tako strašen zločin.

Srbski medij Kurir je medtem poročal, da naj bi varuška, sodeč po njenem pričanju pred policisti, s Kosto preživela več časa kot njegovi starši.

Po srbski zakonodaji storilca strelskega pohoda na šoli Vladislav Ribnikar ne bodo mogli kazensko preganjati, ker še ni star 14 let. Foto: Guliverimage

Spomnimo, 13-letni Kosta K. je 3. maja ob prihodu v šolo Vladislav Ribnikar v Beogradu s strelnim orožjem, izmaknil ga je očetu, najprej ubil varnostnika, nato pa življenje vzel še osmim učencem, sedem pa jih je ranil. Ena od ranjenih deklic je zaradi posebej hudih poškodb pozneje umrla v bolnišnici, enega dečka pa zaradi poškodb vratu in hrbtenice najverjetneje čaka zdravljenje v ZDA.

Kosta, ki je bil oborožen z dvema pištolama iz očetovega sefa in štirimi molotovkami, je po pokolu poklical policijo in se predal. Policija je pridržala tudi njegove starše.

