V Beogradu se je zopet pričel pouk, kako naprej? #video

V šolske klopi so po strelskem napadu, kjer je trinajstletnik ubil 9 otrok in enega varnostnika, sedli učenci beograjske osnovne šole. Kako bo potekal pouk? Zakaj policija preiskuje mamo napadalca?

Na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, kjer je 3. maja 13-letnik ubil devet učencev in varnostnika, se je znova začel pouk. Več kot 200 staršev si je še pred tem prizadevalo, da v stavbi tragedije pouka sploh ne bi bilo več, šolsko leto pa bi končali predčasno. To se ni zgodilo, bo pa pouk potekal po krajšem urniku, prav tako ne bo izpraševanj in ocenjevanj. Otroci, ki se k pouku bojijo, bodo lahko ostali doma. Med tem pa je srbska policija uvedla preiskavo proti materi 13-letnega napadalca.

Foto: zajem zaslona Pred vhodom v šolo so tla in pločniki še vedno prekriti z rožami in igračkami, v spomin na žrtve streljanja, do katerega je prišlo 3. maja. Približno polovica učencev se je tako danes ponovno vrnila v šolske klopi. Del staršev zahteva, da se šolsko leto za letos konča in da se poišče odgovore na številna še neodgovorjena vprašanja. Otroci, ki nočejo ali ne morejo nadaljevati pouka, bodo lahko ostali doma in ne bodo imeli neopravičenih izostankov, razlaga srbska novinarka Olivera Kukurekovič.

Na šoli so se odločili, da bo pouk potekal po skrajšanem urniku, prav tako ne bo ocenjevanja, za varnost pa bo na šoli dodatno poskrbljeno. Državno tožilstvo je policiji med tem naložilo, da zasliši mamo mladoletnika ter opravi razgovor s pedagogom in psihologom z osnovne šole, skupina staršev pa je celo zahtevala njun odstop. Tožilstvo pa je Centru za socialno delo naložilo, naj pripravi diagnostično oceno funkcioniranja družine mladoletnika, ugotoviti morajo tudi in ali je bila družina pred napadom že v evidenci centra. Med tem ko je oče 13-letnika v priporu vse od 5. maja, sumijo ga, da je sina učil streljanja s strelnim orožjem, pa tudi, da ni ustrezno hranil orožja, s katerim je sin izvedel strelski napad - za to je zagrožena zaporna kazen do 12 let, pa je sedaj policija je po nalogu državnega tožilstva uvedla še preiskavo proti njegovi mami zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe.

