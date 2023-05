V Srbiji prijeli očeta napadalca, ki je ubil osem ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je v počitniški hiši 21-letnika našla več kosov strelnega orožja in strelivo, na njegovem domu pa tudi ročne bombe in avtomatsko puško.

Srbska policija je prijela očeta 20-letnika, ki je prejšnji teden v okolici Mladenovca v osrednji Srbiji ubil osem ljudi, 12 pa jih ranil. Zanj so odredili 48-urno pridržanje, danes poročajo srbski mediji, ki se sklicujejo na navedbe srbskega notranjega ministrstva.

Mladenič iz vasi Dubona, ki so ga aretirali po strelskem pohodu, je priznal zločin. Na predlog višjega tožilstva v Smederevu so mu prejšnji teden odredili 30-dnevni pripor zaradi nevarnosti pobega, da ne bi vplival na priče in da ne bi v kratkem času ponovil kaznivega dejanja ali vznemirjal javnosti.

Osumljen je kaznivih dejanj umora, nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in trgovanja z orožjem in razstrelivi ter kaznivega dejanja ugrabitve, ker je taksista z orožjem prisilil, da ga je odpeljal v drugo občino. Po ocenah srbskih pravnikov mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor.

Mladenič, ki bo oktobra dopolnil 21 let, je v treh vaseh blizu Mladenovca v četrtek zvečer iz vozečega vozila začel streljati z avtomatsko puško ter ubil osem ljudi, tudi policista in njegovo sestro. Po pokolu je pobegnil, policija pa ga je v obsežni operaciji prijela blizu Kragujevca. Ta napad se je zgodil le dan po strelskem pohodu v beograjski osnovni šoli, v katerem je 13-letnik ubil devet ljudi, sedem pa jih je ranil.