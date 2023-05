Srbski varnostni strokovnjak: "Otroci so nam napovedali vojno"

"Plačujemo ceno za dolgoletno zanemarjanje tega področja oziroma uvajanje zakonskih normativov, ki niso v skladu s potrebami naše družbe. Ko gre za otroke, so te zakonske rešitve takšne, da otroci nimajo nobenih odgovornosti, ampak se govori samo o njihovih pravicah," je danes za STA povedal direktor Inštituta za nacionalno in mednarodno varnost s sedežem v Beogradu.

"Po drugi strani smo dopustili, da šolska dvorišča postanejo teren organiziranih kriminalnih združb, ki jih mi v Srbiji imenujemo navijaške skupine. Vse te skupine so povezane z mamilarskimi klani," je opozoril Trifunović.

Pomembno vlogo pri skrb vzbujajočem razvoju srbske družbe po besedah Trifunovića igrajo tudi mediji. "Del medijev z nacionalnimi frekvencami eksplicitno prikazuje prizore nasilja in gosti obsojene vojne zločince, kar je privedlo do tega, da so zločinci in kriminalci postali vzor otrokom. Učitelji in starši niso več avtoriteta, otroci nimajo sočutja, nimajo zavesti, da so storili kaj slabega," je povedal in dodal, da je v Srbiji v zadnjih letih močno prisotno medvrstniško nasilje, niti šole niti starši se nanj niso ustrezno odzivali.

Srbske mladostnike za ubijanje uri celo ruski Wagner?

Srbija po njegovem mnenju plačuje visoko ceno tudi zaradi razširjenega odobravanja ruske agresije v Ukrajini, kar je posledica ruske propagande, ki jo širijo nekateri mediji. "Nekaj očitno ni v redu z državo, družbo, njenimi vrednotami, če kot edini v Evropi podpiramo očitne ruske zločine v Ukrajini," je dejal.

Po njegovih besedah celo obstajajo podatki, da paravojaška skupina Wagner izvaja urjenja za srbske mladostnike. "To je nesprejemljivo, a za to v Srbiji ni še nihče odgovarjal," je ogorčen Trifunović.

"Vse to nas je privedlo v to veliko katastrofo in resno moramo razmisliti, kaj narediti in kako," je povedal strokovnjak. Prepričan je, da se lahko dogodki, kakršnim so bili v zadnjih dneh priča v Beogradu in Mladenovcu, ponovijo, in sicer "ne le v Srbiji, ampak v vsej regiji", kar že dokazujejo primeri v Bosni in Hercegovini. "Po dogodku v Beogradu so otroci iz vse regije na družbenih omrežjih izražali podporo napadalcu. Vse je šlo predaleč in nismo pripravljeni na spopad s tem. Očitno je, da so nam naši otroci napovedali vojno," je dejal.

"Otroke bi morali učiti, kaj je dobro in kaj slabo ter da nasilje nikoli ni rešitev"

Po mnenju Trifunovića bi morali šolske delavce in šolarje usposabljati, kako se odzivati na takšne dogodke, predvsem pa otroke učiti, kaj je dobro in kaj slabo in da nasilje nikoli ni rešitev. "Kolegi z Inštituta za kriminološke in sociološke raziskave so izračunali, da vsak sedmi dijak v srednjih šolah v Srbiji trguje z drogo. Strokovnjaki s področja varnosti in izobraževanja smo že dlje časa opozarjali na težave, oblasti pa so vsa ta opozorila ignorirale," je dejal.

Najnovejše napovedane ukrepe, ki gredo v smeri okrepljenega policijskega nadzora in omejevanja dostopa do orožja, Trifunović ocenjuje za neustrezne, "saj so usmerjeni na posledice dogodkov, ne pa na njihove vzroke".

"Nihče ne razmišlja o tem, kako otroke odvrniti od nasilja. Vsi govorijo samo o orožju, češ da je orožje krivo. A nekdo mora pritisniti na sprožilec, da orožje postane nevarno," je ponazoril. "Povečani represivni ukrepi bodo samo povečali škodo, ki jo povzroči nasilje. To je dokazano," je dejal Trifunović.