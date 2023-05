V Srbiji se je zgodil še en strelski napad, priprli 19-letnika

V mestu Leskovac na jugu Srbije naj bi 19-letnik z zračno puško v prsni koš ustrelil 18-letnega vrstnika, ki so ga morali zaradi poškodbe prepeljati v klinični center v Nišu. Policija je danes osumljenca prijela, tožilstvo pa mu je odredilo 48-urni pripor. Proti njemu so vložili tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Po oskrbi v splošni bolnišnici v Leskovcu so ranjenega mladeniča prepeljali na nadaljnje zdravljenje v klinični center v Nišu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Iz kliničnega centra so sporočili, da je imel 18-letni mladenič rano na desni strani prsnega koša, da so ga takoj operirali in je trenutno hospitaliziran na kliniki za anesteziologijo, kjer spremljajo njegovo stanje, poroča srbski portal televizije N1.

19-letnika je policija danes prijela, tožilstvo pa mu je odredilo 48-urni pripor. Sumijo ga, da je sinoči v svoji hiši, kjer je bil s prijatelji, iz zračne puške izstrelil diabolo oziroma svinčen naboj, pri tem pa huje ranil enega od svojih vrstnikov. Proti njemu so podali tudi kazensko ovadbo zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Incident se je zgodil v času, ko Srbijo pretresa drugi strelski napad v dveh dneh, potem ko je v četrtek pozno zvečer 21-letnik v okolici Mladenovca z avtomatskim orožjem streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Pri tem je ubil osem ljudi in jih ranil 14, policija pa ga je danes zjutraj prijela pri Kragujevcu. Pred tem je v sredo 13-letnik na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil osem učencev in varnostnika, še šest učencev in učiteljico pa je ranil.