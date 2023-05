Ponoči strelski pohod v Srbiji: 21-letnik ubil osem ljudi

V večernih urah je prišlo do spora na šolskem dvorišču pri Mladenovcu, kraju jugovzhodno od Beograda. 21-letni Uroš B. je zaradi spora odšel v hišo, tam vzel avtomatsko puško in z njo najprej ustrelil 20-letnega policista ter njegovo sestro - z obema se je pred tem sprl.

Nato se je usedel v avtomobil, zbežal in začel streljati na ljudi, je poročal srbski Blic. Streljal je tudi v sosednih vaseh Dubona in Šepšin, kjer tudi živi.

Skupno je po zdaj znanih informacijah ubil osem ljudi; že omenjenega policista in njegovo sestro, identiteta ostalih še ni potrjena.

Število ranjenih oseb je za zdaj petnajst. Nekatere med njimi so oživljali. Vsaj sedem ranjenih naj bi bilo v kritičnem stanju in čakajo na operacijo na beograjski urgenci.

Policija je na cestah postavila blokade, iščejo ga tudi helikopterji. Storilca so obkolili, a se noče predati. Proti policistom je sprožil že več strelov.

Srbsko ministrstvo za zdravje je medtem objavilo poziv krvodajalcem, da so zaradi strelskega pohoda potrebni darovalci krvi.

In the town of Mladenovac, Serbia, a 21-year-old man has opened fire on passersby. Two people were killed and 15 were wounded. pic.twitter.com/rFPIYOKWmT