V Beogradu največji protest doslej, desettisoči zahtevajo Vučićev odhod

"Vučić, odidi!" skandira množica, ki se je ob 18. uri zbrala pred skupščino, poroča index.hr. To je že tretji od protestov "Srbija proti nasilju", ki jih organizirajo del opozicije in državljani Srbije.

Kot poročajo novinarji televizije N1, se je po njihovi oceni zbralo več ljudi kot na prejšnjih protestih, kjer je svoje nezadovoljstvo izrazilo več kot 50 tisoč ljudi.

Kolona se i dalje proteže duž cele Ulice kneza Miloša#protest #beograd pic.twitter.com/jeHrQqsLfB — KRIK (@KRIKrs) May 19, 2023

Protest zaustavil promet v mestu

Radomir Lazović, član gibanja Ne davimo Beograd, je na protestu povedal, da bodo udeleženci povorke nocoj prečkali most Gazela in nato naredili krog čez Brankov most. Lazović je novinarjem pred Narodno skupščino Srbije dejal, da na tem protestu, tako kot na prejšnjih dveh, ne bo političnih govorov in nagovorov, ter ponovil, da je treba izpolniti zahteve državljanov in opozicije.

Zbrani udeleženci nosijo transparente "Odstop vsem", "Mladi nočejo resničnostnih šovov v Srbiji, mladi hočejo spremembe", "Pravilno, korektno, dostojno", "Srbija proti mraku" ter več transparentov z zahtevo po umiku licence TV postaj Pink in Happy.

Profesor s filozofske fakultete Ognjen Radonjić je za N1 dejal, da se današnji protest od prejšnjih razlikuje po tem, ker se je nezadovoljstvo nakopičilo.

"Imeli smo ogromno dogodkov, od EPS, Savamale, raznih afer, na katere se ni reagiralo. Zakon se za ljudi na oblasti uporablja selektivno. Za tiste, ki izvajajo kazniva dejanja proti ljudstvu, sankcij ni," pravi Radonjić.

Predsednica vlade proteste pripisuje tujim vplivom

Srbska premierka Ana Brnabić je opoziciji sporočila, da ne bo nobenih "tehničnih vlad" in nobene menjave oblasti na ulici, niti "nasilnega ugašanja" medijev v Srbiji, val protestov v državi pa je pripisala povezavam s "tujimi službami". Proteste vidi kot poskuse opozicijam da bi uzurpirala oblast.

Brnabićeva je med parlamentarno razpravo o varnostnih razmerah po dveh množičnih umorih v Srbiji v začetku maja zavrnila očitke dela opozicije, da je vlada odgovorna za okoliščine, v katerih sta se zgodili ti dve tragediji.