Kosovski Srbi napovedali protest: Smo talci Vučićeve politike

Beograd in Priština sta dogovor o odstranitvi barikad, ki so jih na severu Kosova decembra postavili kosovski Srbi, dosegla po tem, ko se je nekdanji srbski policist Dejan Pantić, čigar aretacija je sprožila postavitev barikad, preteklo sredo vrnil domov. Foto: Reuters

Kosovski Srbi za ponedeljek napovedujejo protest v Severni Mitrovici zaradi nezadovoljstva s politiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića do Kosova, je napovedal organizator protesta Ivan Miletić za srbski časnik Danas. "Smo talci Vučićeve politike," je dejal in dodal, da kosovske varnostne sile še vedno niso zapustile severa države.

Kosovski Srbi so po besedah Miletića ob umiku barikad videli, v katero smer se razvijajo razmere, ter se dogovorili, da ne bodo sprejeli igric kosovskega premierja Albina Kurtija in srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Organizator protesta: Živimo vse slabše

Dodal je, da so verjeli, da bo Vučić na pogajanjih s kosovskimi oblastmi dosegel varnejše življenje zanje, a živijo vse slabše. "Ne vem, zakaj se potem pogajajo, če nič ne dobijo in če skozi ta pogajanja dobivajo samo Albanci," je bil kritičen. Ob tem je napovedal, da bodo od Srbije zahtevali, naj jim, če jim ne more bolj pomagati, pusti, da se borijo sami, "ob logistični pomoči, ki je dobrodošla".

Tam bo predvidoma do 9. januarja v hišnem priporu zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v domači Severni Mitrovici.

Kosovski Srbi so po navedbah uradnega Beograda privolili v odstranitev barikad na podlagi zagotovil Evropske unije in ZDA, da kosovske oblasti ne bodo več aretirale Srbov, tudi tistih, ki so sodelovali v mirnih protestih z blokadami cest in barikadami. Vučić je ob tem poudaril tudi sporazum o prepovedi napotitve kosovskih varnostnih sil na sever Kosova brez dovoljenja poveljnika misije zveze Nato na Kosovu (Kfor) in brez soglasja političnih predstavnikov kosovskih Srbov.

Po besedah Miletića s severa Kosova do zdaj ni odšlo niti eno vozilo kosovskih varnostnih sil, kosovske oblasti pa niso izpolnile niti zahtev po izpustitvi nekdanjega policista Slobodana Trajkovića in Miljana Adžića, še dveh kosovskih Srbov, ki ju je aretirala kosovska policija.