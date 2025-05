Policisti so bili o prometni nesreči obveščeni nekaj pred 17. uro, so za STA povedali na koprski policijski upravi. Do nesreče je prišlo, potem ko sta vozili znamk BMW in Honda peljali od Postojne proti Pivki, nasproti pa je pripeljalo vozilo znamke Mazda, katerega voznica je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in čelno trčila v BMW. Voznik Honde je, da bi se izognil trčenju, zapeljal z vozišča.

Voznica in sopotnica v mazdi umrli

Voznica mazde s kranjsko registracijo, rojena leta 1959, je umrla na kraju nesreče, prav tako sopotnica, rojena leta 1960, ki je sedela zadaj. Sopotnica, rojena leta 1946, ki je sedela spredaj, je bila s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana. Voznica BMW s koprsko registracijo, rojena leta 1979, je bila v ljubljanski klinični center odpeljana z rešilnim avtomobilom, otroka v tem avtomobilu, rojenega leta 2015, pa so tja odpeljali z drugim helikopterjem.

Hondo postojnske registracije je medtem vozil voznik, rojen leta 1995, ki se v nesreči ni poškodoval – poškodovano je bilo le vozilo, so še povedali na Policijski upravi Koper.

Glavna cesta Postojna–Pivka je pri Petelinjah zaprta, tako bo dalj časa, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste. Obvoza ni, zastoj nastaja v obe smeri.