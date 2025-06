56-letnik po nesreči z mopedom podlegel poškodbam

Jeseniški policisti so v četrtek obravnavali prometno nesrečo, ko je 56-letni voznik mopeda trčil v drog javne razsvetljave in se huje poškodoval. Danes so s Policijske uprave Kranj sporočili, da je moški podlegel poškodbam.

Šestinpetdesetletnik se je v nesreči huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Poškodbe so bile tako hude, da je moški v bolnišnici umrl, so sporočili s policije.

Policisti vodijo postopek in bodo o obvestilih in okoliščinah nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo.