Kaj lahko še pričakujemo na trgu kriptovalut do konca leta?

Nekatere kriptovalute vzbujajo pozornost, saj kažejo potencial za precejšnjo rast do konca leta 2025. Žetoni, kot so HYPE, ADA, XYZ, SEI in NEAR , so na vzpenjajoči se poti, kar nakazuje na spremembe v pokrajini digitalnih sredstev. Kaj spodbuja te trende in kako bi lahko oblikovali prihodnost trga?

Foto: LA KADJ LLC

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: LA KADJ LLC

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Hyperliquid: hitro in brezplačno trgovanje

Hyperliquid pretresa svet decentraliziranih financ. Gre za novo verigo blokov, zgrajeno iz nič, da bi bila hitra in učinkovita. S svojim edinstvenim sistemom, imenovanim HyperBFT, zagotavlja, da so transakcije hitre in varne. To pomeni, da pri trgovanju na Hyperliquidu ne boste izgubljali časa z čakanjem.

Kar Hyperliquid ločuje od drugih, je njegov poudarek na trgovanju s perpetualnimi terminskimi pogodbami brez kakršnihkoli stroškov za plin (gas fees). Prav ste prebrali – ni dodatnih stroškov. Vse poteka na verigi (on-chain), kar pomeni, da so vse transakcije pregledne in varne.

Ekipo sestavljajo strokovnjaki z vodilnih univerz in tehnoloških podjetij, zaradi česar ima Hyperliquid odlično izhodišče za pomemben vpliv. Na trgu, kjer sta hitrost in nizki stroški ključnega pomena, Hyperliquid ponuja zelo privlačno alternativo drugim kriptovalutam.

Cardano in ADA: zelena revolucija v verigah blokov

Cardano v svetu kriptovalut vse bolj pridobiva na pomenu. Njegova lastna kriptovaluta ADA je glavni konkurent Ethereumu (ETH). Cardano je platforma za verigo blokov, zasnovana za pametne pogodbe. To pomeni, da razvijalcem omogoča gradnjo decentraliziranih finančnih aplikacij, novih kriptožetonov in iger.

Kar Cardano ločuje od preostalih, je njegov poudarek na okoljski prijaznosti. Uporablja sistem, imenovan Ouroboros, ki je energetsko učinkovit – v nasprotju z energetsko potratnimi modeli dokazovanja dela (proof-of-work).

Veriga blokov Cardano je razdeljena na dva sloja:

en sloj skrbi za transakcije,

drugi pa za izvajanje pametnih pogodb.

Ta zasnova bi lahko v prihodnosti omogočila obdelavo do milijon transakcij na sekundo.

ADA kaže velik potencial v trenutnih tržnih razmerah. Njegov trajnostni pristop privlači mnoge, zlasti v času, ko se povečuje skrb glede okoljskega vpliva kriptovalut. Čeprav je bil Ethereum do zdaj prevladujoča platforma za pametne pogodbe, Cardanov energetsko varčen model in možnost razširljivosti predstavljata konkurenčno prednost.

Uvedba domačih žetonov na Cardanu leta 2021 je dodatno povečala varnost in znižala stroške interakcij s pametnimi pogodbami.

Z razvojem trga kriptovalut ADA izstopa kot privlačna možnost za vse, ki iščejo učinkovitost in trajnost. Predstavlja pomemben premik proti bolj zelenim in razširljivim blockchain rešitvam.

SEI: specializirana Layer 1 veriga blokov za trgovanje

Sei buri duhove kot prva sektorju prilagojena Layer 1 veriga blokov, namenjena trgovanju. S svojim osredotočenjem na to nišo si Sei prizadeva zagotoviti borzam nepošteno prednost. Z zmožnostjo obdelave velikega števila naročil na sekundo in izjemno hitro potrditvijo transakcij v samo 380 milisekundah obljublja hitrost in učinkovitost.

S podporo velikih institucij in z močno zavezanostjo k varnosti se Sei postavlja kot robustna platforma za prihodnost digitalnega trgovanja.

Analitiki napovedujejo, da bi lahko žeton Sei do leta 2030 zrasel za kar 323,76 odstotka, če doseže zgornji cenovni cilj. Ta potencial daje Sei posebno mesto v trenutnem tržnem ciklu. Za razliko od drugih verig blokov, ki poskušajo narediti vse, je specializiran pristop Sei lahko njegova največja prednost.

Na trgu, kjer sta hitrost in varnost ključnega pomena, izstopa Sei s svojo prilagojeno tehnologijo. S povečevanjem obsega trgovanja in naraščajočo potrebo po hitrejših transakcijah lahko Sei zaradi svoje edinstvene ponudbe pridobi prednost pred konkurenco.

Za vlagatelje, ki iščejo nove trende na področju verig blokov, je Sei žeton, vreden pozornosti.

NEAR Protocol: nova doba za decentralizirane aplikacije

NEAR Protocol je platforma za verigo blokov, zasnovana tako, da razvijalcem olajša ustvarjanje decentraliziranih aplikacij (dApps). S pomočjo tehnologije, imenovane sharding, natančneje rešitve Nightshade, NEAR izboljšuje učinkovitost in razširljivost. To pomeni, da lahko obdeluje več transakcij z večjo hitrostjo in nižjimi stroški.

Projekt sta ustanovila Alex Skidanov in Illia Polosukhin ter je pritegnil pozornost velikih tveganih skladov, ki so zbrali več kot 20 milijonov dolarjev financiranja. NEAR deluje na distribuirani mreži, podobni centraliziranim sistemom za shranjevanje podatkov, a z vsemi prednostmi decentralizacije.

Posebnost NEAR je njegov poudarek na interoperabilnosti (sodelovanju različnih sistemov, programov in naprav) ter uporabniški izkušnji. Rainbow Bridge omogoča brezhiben prenos žetonov med NEAR in Ethereumom, kar odpira vrata za sodelovanje in rast. Poleg tega Aurora, rešitev Layer 2 na NEAR, izkorišča Ethereumovo tehnologijo za boljše zmogljivosti in nižje pristojbine.

V trenutnem tržnem ciklu, kjer so razširljivost in nizki stroški transakcij ključnega pomena, NEAR predstavlja privlačno izbiro. V primerjavi z drugimi platformami njegova inovativna uporaba shardinga in osredotočenost na podporo razvijalcem postavljata NEAR kot močnega kandidata v svetu verig blokov.

HYPE, ADA, SEI in NEAR so obetavni, vendar izstopa XYZVerse (XYZ), ki združuje ljubitelje športa v skupnostno vodeni memecoin, usmerjen k masovni rasti in dolgoročni uspešnosti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.