Vučić s Putinom v Moskvi o ruskem plinu. Bruselj tega ne odobrava.

Po poročanju srbskih medijev bo sedanja pogodba o dobavi ruskega plina potekla 31. maja, Vučić pa je po pogovorih s Putinom v Kremlju izrazil prepričanje, da si bo Srbija v podaljšani pogodbi zagotovila ugodne pogoje za prihodnja leta.

Putinu, s katerim sta govorila predvsem o sodelovanju na področju energetike, se je znova zahvalil za podporo ozemeljske celovitosti Srbije, torej glede vprašanja Kosova, ki ga obe državi ne priznavata kot samostojne države.

Putin je dejal, da zelo ceni, da se je Vučić udeležil slovesnosti ob 80. obletnici zmage nad nacizmom. "Cenimo neodvisno in suvereno ravnanje Srbije v mednarodnih zadevah. Rusko-srbski dialog se pozitivno razvija," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. Izpostavil je, da se je prijateljstvo med bratskima narodoma razvilo prav med drugo svetovno vojno in da pomeni varen temelj strateškega partnerstva med državama.

Vučić se je v Moskvi sešel tudi s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, ki se mu je prav tako zahvalil za zaščito ozemeljske celovitosti Srbije. Tudi z njim sta govorila o gospodarskem sodelovanju med državama, je povedal Vučić, ki je vnovično srečanje s Šijem napovedal v začetku septembra, ko bo obiskal Kitajsko.

Bruselj obiska ne odobrava

Zaradi Vučićevega obiska v Moskvi je politična skupina socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu pozvala visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas, evropsko komisarko za širitev Marto Kos ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen k ukrepanju.

Nič več ne more biti po starem, "sodelovanje z Vladimirjem Putinom škoduje Srbiji, regiji in celotnemu širitvenemu procesu," so zapisali na družbenem omrežju X. Omenjene visoke predstavnice EU so spomnili, da so v primeru obiska napovedale posledice. Pozvali so jih k takojšnjemu delovanju.

Poročevalec Evropskega parlamenta za Kosovo Riho Terras pa je na X sporočil, da s kolegi iz parlamenta zbira podpise pod peticijo s pozivom predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, naj odpove za torek napovedan obisk v Beogradu. "Vučićeva udeležba na Putinovi vojaški paradi je v nasprotju z vrednotami EU in izkazuje podporo genocidu v Ukrajini," je zapisal ob objavi besedila peticije.

Terras je sicer član politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere pridružena stranka je v Srbiji vladajoča Srbska napredna stranka, spominja srbski portal N1.

Srbije grožnje ne skrbijo

Srbski zunanji minister Marko Đurić pa je danes ocenil, da zaradi Vučićevega obiska v Moskvi "ne bo prekinitve približevanja EU, niti sankcij" Bruslja proti Srbiji. Nasprotno, pričakuje krepitev odnosov, saj v prihodnjih dneh v Beogradu pričakujejo Costo, poroča srbska tiskovna agencija Beta.