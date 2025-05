Kaj se dogaja z Vučićem? Prekinil je obisk v ZDA.

Srbski predsednik se je sicer v četrtek na Floridi sestal z nekdanjim županom New Yorka Rudyjem Giulianijem, zaveznikom ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Trumpov svetovalec za posebne misije Richard Grenell je na omrežju X Vučiću zaželel čimprejšnje okrevanje.

Sending our best, @avucic.

Sorry to miss you but hope all is ok. https://t.co/VklV3DLxCv