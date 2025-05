Več tisoč protestnikov pred poslopjem srbske vlade #foto

Več tisoč študentov, sindikalistov in drugih državljanov se je danes zbralo na prvomajskem protestnem shodu v Beogradu. Vlado so pozvali k spremembam delovne zakonodaje in k odgovornosti za tragedijo v Novem Sadu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ponovil, da je država storila vse, kar je lahko, in zapretil protestnikom.

Skupni protest študentov in petih največjih sindikatov v državi se je začel zgodaj popoldne, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Zahtevali so pravico za žrtve nesreče v Novem Sadu pred natanko šestimi meseci ter pozvali vlado k spremembam zakonov o delu in stavki. Sedanja zakonodaja po njihovem prepričanju ščiti oblast, s predlaganimi spremembami pa bi po njihovi oceni izboljšali zaščito delavcev.

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Predsednica sindikata Neodvisnost Čedanka Andrić je po poročanju portala N1 Srbija izrazila prepričanje, da sindikati in študenti lahko dosežejo svoj cilj, vlado in pristojno ministrstvo pa pozvala, naj čim prej odgovorita na njihove predloge. "Ta zakona se ne bosta spremenila čez noč, a tudi naše potrpljenje ne bo neskončno," je še opozorila.

Pol leta od zrušenja nadstreška v Novem Sadu

Eden od študentov je zbrane pred poslopjem vlade spomnil, da danes mineva pol leta od tragedije v Novem Sadu, ko je v zrušenju nadstreška umrlo 16 ljudi, za kar pa še vedno ni nihče odgovarjal. Druga študentka pa je poudarila, da je njihov boj povezan s smrtonosnimi posledicami korupcije in da si študenti skupaj z delavci prizadevajo za pravičnejšo družbo.

Vučić je danes po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug ponovil, da je država storila vse, kar je bilo mogoče, glede kazenskopravne, moralne in politične odgovornosti za tragedijo, a da je kljub temu že šest mesecev "izpostavljena terorju brez primere".

Dejal je še, da prehodne vlade ne bo, današnji "žalostni shodi" tistih, ki sodelujejo v blokadah, in opozicije pa da kažejo, da "prihaja čas za prevzem odgovornosti za zločine, ki so jih zagrešili proti naši državi".

V Novem Sadu postavili spominsko ploščo

V Novem sadu se je danes medtem že končala slovesnost v spomin na žrtve novosadske tragedije. Državljani so pred železniško postajo, kjer se je zrušil nadstrešek, polagali cvetje in prižigali sveče, študenti pa so postavili spominsko ploščo z napisom Novi Sad se spominja - 1. 11. 2024, poroča Beta.

Celotno Srbijo so po nesreči v Novem Sadu zajeli množični študentski protesti, ki so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti, ki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, so postavili tudi več drugih zahtev, njihov boj pa bo po današnjem protestu po napovedih vstopil v novo fazo.