Kos v Beogradu pozvala k reformam na področjih pravosodja, medijev in volitev

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes med obiskom v Beogradu pozvala k sprejetju reform na področjih pravosodja, volilne zakonodaje in medijev. Srbski premier Đuro Macut pa je zagotovil, da je približevanje Srbije Uniji "absolutna prioriteta" njegove vlade.

"Premierju Macutu sem predstavila našo ponudbo srbskemu ljudstvu. Ta se glasi: Delajte z nami na reformah, da bo vaše članstvo v EU možno," je Kos povedala na skupni izjavi za medije po srečanju z novim srbskim premierjem, čigar vlada je mandat nastopila sredi meseca.

Srbija mora po njenih besedah vzpostaviti pravosodje, ki bo neodvisno in ki se bo lahko učinkovito borilo proti korupciji. Mediji morajo biti svobodni in neodvisni, volilna zakonodaja pa mora omogočati, da "bo volja ljudi odločala o tem, kdo bo imel večino v parlamentu", je dejala o reformah, ki jih morajo sprejeti srbske oblasti.

"Brez teh sprememb Srbija ne more napredovati na evropski poti," je poudarila evropska komisarka za širitev Unije. Dodala je, da so te zahteve zelo blizu zahtevam državljanov, ki že od novembra lani protestirajo na ulicah srbskih mest.

Od Macuta pričakuje, da si bo v sodelovanju z vsemi deli srbske družbe prizadeval za rešitev te politične krize, ki bo upoštevala zahteve mladih in starejših.

Sestala se bo z Vučićem

Srbski premier je v izjavi za medije, na kateri s komisarko nista odgovarjala na vprašanja novinarjev, zagotovil, da bo njegova vlada nadaljevala prizadevanja za pridružitev države Uniji. Približevanje EU je označil za "absolutno prioriteto".

Komisarka se bo drevi sestala še s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ki je sicer danes dejal, da od srečanja ne pričakuje "ničesar". Dodal je, da osebno upa le na "malo večjo objektivnost ljudi iz Bruslja".

V sredo ima Kos med drugim predvidene še pogovore s poslanci koalicijskih in opozicijskih strank.

Kot je dejala po srečanju z Macutom, se bo sestala tudi s študenti – tako s tistimi, ki protestirajo, kot s tistimi, ki si želijo nazaj v predavalnice.

V Novem Sadu pa se bo po napovedih poklonila 16 žrtvam zrušenja nadstreška na tamkajšnji železniški postaji 1. novembra lani, ki je sprožilo množične študentske proteste. Protesti so v pol leta prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.